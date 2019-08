Měla to být velká láska, skončila však tragicky. Dvaadvacetiletá Michaela se svým partnerem Lubomírem bydlela v jednopokojovém bytě ve slovenském městě Hlohovci. Vše vypadalo idylicky a s partnery podle sousedů nebyly žádné problémy. „Byli slušní, tohle by nás nikdy nenapadlo. Ona moc ven nevycházela, ale žádné problémy s nimi nebyly,“ uvedli sousedé pro server Plus Jeden Deň.

Ve středu večer však mezi partnery vypukla divoká hádka. Podle informací tvnoviny.sk si partneři procházeli krizí. Michaela měla být toho večera opilá. Hádka měla být natolik vášnivá, že jeden druhému vyhazovali věci z okna. Michaela podle informací serveru posléze vyšetřovatelům řekla, že se s partnerem začala hádat kvůli žárlivosti.

Rozepře však neskončila pouze u vyhazování svršků z okna. Žena nakonec měla popadnout nůž a svému partnerovi zasadit dvě rány do hrudi. Lubomíra záchranka ještě převezla do nemocnice, ovšem zemřel na cestě. „Ve 22:21 jsme přijali výzvu na tísňovou linku 155 s tím, že zraněný muž potřebuje pomoc. Na místo jsme vyslali záchranáře, bohužel, navzdory jejich maximálnímu úsilí se muže nepodařilo zachránit,“ uvedla pro server Pluska mluvčí záchranářů Alena Krčová.

Michaelina máma je v šoku. „Ona byla už předtím na protialkoholickém léčení a nevěděla jsem, že zase pije. Kdybych to věděla, tak bych tomu možná dokázala zabránit. Myslím si, že on ji miloval víc než ona jeho. To, co se stalo, nemůže být pravda,“ řekla Michaelina máma. Ta se stará o Michaelina synka (1,5), kterého má její dcera z předchozího vztahu.