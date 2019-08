Začalo to jako pohádka. Miloš Kant se ve svém nočním klubu Princesse ve švýcarském Luzernu zakoukal do mladé tanečnice, která v podniku vystupovala. Slovo dalo slovo a dvojice spolu brzy začala trávit 24 hodin denně. Kant i portugalská prsatice byli jako dvě hrdličky. Nedali jeden bez druhého ani ránu a na sociálních sítích každý den proklamovali svou lásku.

Miloš dokonce Margaridu po šesti týdnech vztahu na veřejnosti požádal o ruku. Stalo se to před objektivy fotoaparátů na červeném koberci filmového festivalu v Cannes! O zamilovanou dvojici se okamžitě začala zajímat světová média.

Pohádka digitálního věku však skončila tvrdým nárazem necelé dva měsíce od zásnub. Margarida Kantovi uletěla ze Švýcarska do Portugalska a tam se teprve ukázala v pravém světle. Jestli mě miluješ, pošli prachy! Asi tak by šel shrnout její přístup.

Proslavila se sexem! Vnadná bývalka (26) českého milionáře (62) souložila v reality show

Portugalka po Kantovi žádala věci v přepočtu asi za pět milionů korun, to už českému emigrantovi došlo, co se děje, a přestal komunikovat jak s bývalou láskou, tak s médii.

Právě v portugalských médiích se ale začaly objevovat podivné spekulace o tom, že Kant Margaridu mlátil. Teprve v tu chvíli Kant probořil hradbu mlčenlivosti, jíž se obklopil, aby informace uvedl na pravou míru. Vše bylo podle něj jinak, což vzápětí na instagramu potvrdila i údajná oběť. Margarida měla zánět oka, který léčila v nemocnici. Miloš jí léčbu dokonce platil!

Video Margarida je s výsledkem estetického zákroku v oblasti hýždí evidentně spokojená. - Instagram

„Když se na to teď podívám, mohla mě stát mnohem víc. Naštěstí jsem zjistil, s kým mám tu čest včas,“ řekl Kant serveru Expres.cz s tím, že kdyby Margaridinu pravou povahu odhalil včas, o ruku by ji nežádal. Rozchodem to však neskončilo. Miloš prý ze strany své ex čelí výhrůžkám.

Fotograf v márnici tajně nafotil nahou Marilyn Monroe: Tajemství si vzal s sebou do hrobu

„Vyhrožuje mi, že mě zničí, pokud zveřejním něco z naší komunikace. Už jsem si musel najmout právníka, tohle nejde! Bez mého vědomí si mě natočila, když jsem o jedné z jejích kamarádek říkal, že je to prostitutka. Ale ona byla. Proč si to tehdy natáčela? To už počítala s tím, že mě s tím pak bude vydírat?“ popsal podnikatel Expresu, s čím se po rozchodu s Margaridou potýká.

Miloš Kant s rodiči z Československa emigroval jako dítě a ve Švýcarsku si podle svých slov udělal jméno jako dýdžej, architekt a malíř. Margarida se proslavila v portugalské reality show Love on Top, ve které podle všeho před kamerou souložila s několika účastníky.

Pašeračka Tereza (23) trpí v kriminále: Její kamarádku Simonu nabízejí na internetu za pořádný balík!