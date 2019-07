Smutek v Ústí: Zoo musela utratit nejstarší nosorožčí samici Zambu (†48)!

Se smutnou zprávou o smrti nosorožčí dámy přišel Deník. Tomu tuto informaci potvrdil primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. „Zoologická zahrada ji musela utratit. Je mi to opravdu líto, přinášela radost ústeckým dětem, které s ní slavily narozeniny dlouhá léta,“ řekl politik. Zatím však není jasné, proč musela zoo přistoupit k tak radikálnímu řešení.

Zamba se do zoo v Ústí se dostala v roce 1980, když do České republiky přicestovala s ostatními nosorožci z přírodní rezervace Umfolozi v Jihoafrické republice. Za tuto expedici byl zodpovědný Josef Vágner, tehdejší ředitel Zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem. „Odchycena byla přibližně asi jako dvouletá. Poté přicestovala s ostatními nosorožci do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové a v roce 1980 přišla k nám do Zoo Ústí nad Labem. Byli zde i další dva nosorožci, ti ale bohužel v roce 2008 uhynuli,“ uvedla chovatelka Zamby Michala Králová.

Za nosorožčí paní Zambou tradičně každý rok mířily do zoo v Ústí nad Labem desítky nadšenců, kteří s ní oslavovali každé její životní jubileum. Naposledy tu byli loni 19. listopadu. Pro Zambu tehdy přichystali pracovníci zoo dort z nosorožčí krmné dávky. Darem dostala i minerály, vitaminy, kloubní výživu a také speciální topnou výhřevnou lampu.

Nosorožec tuponosý jižní, jinak také nosorožec bílý či nosorožec širokohubý (Ceratotherium simum), je africký zástupce z čeledi nosorožcovitých. Tento druh nosorožce je hned po slonovi druhým největším suchozemským savcem. Na délku má 3,7 až čtyři metry a vážit může až 2,3 tuny. Pro nosorožce tuponosého je rozlišovacím znakem typická široká tlama s rovným horním pyskem. Má dva rohy, dolní roh může být dlouhý dokonce až jeden metr, zatímco horní roh je spíše zakrnělý. Vyhledává rovinatou travnatou krajinu s dostatkem vody.