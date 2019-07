Zdravotní komplikace pašeračky Terezy? Teď jde jen o to, jak silné má srdce, soudí expert.

V posledních měsících prožívá Češka Tereza Hlůšková (23) zadržovaná v Pákistánu velice těžké období. V březnu ji poslal pákistánský soud na 8 let a osm měsíců za mříže. A její dosavadní žádosti, v nichž se domáhala propuštění na svobodu alespoň na kauci, smetly úřady ze stolu. Bez pochyby bude muset za zdmi věznice strávit celé léto, což ovšem nebude žádný med. Špatně větrané cely, vysoká vlhkost a málo vzduchu. Navíc nyní Láhaur trápí krutá vedra přes 40 °C. Co to pro ni znamená?