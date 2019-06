FBI v Praze zatkla indického prodejce zakázaných afrodiziak: Léčkou ho vylákali z úkrytu

FBI v Praze zatkla prodejce ilegálních léčiv z Indie: Použili léčku, aby ho vylákali do Česka (ilustrační foto)

Pořádný úlovek se podařil českým policistům ve spolupráci s FBI. V Praze zadrželi indického lékárníka, který měl do Spojených států posílat nelegální léky - byly mezi nimi například afrodiziaka či analgetika. Muž zatím stále čeká na vydání do Spojených států a obvinění razantně popírá.

Silná sedativa, léky tišící bolest, afrodiziaka a opioidy. Takové léky posílal zadržený Jeetendra B. původem z Nagpuru ve střední Indii do Spojených států. Farmaceuta i spolu s jeho kamarádem zadržela v Praze česká policie ve spolupráci s FBI. K dopadení obchodníka s ilegálními léčivy použili kriminalisté léčku.

Smyšlený zájemce o kontrolované léky, kterému měl Jeetendra už nějaké v minulosti prodat, ho kontaktoval se zájmem o další zboží. Pod záminkou velké objednávky policisté lékárníka vylákali do Prahy, kde byl muž začátkem června zadržen. Odtud by měl putovat do Spojených států, zatím ale čeká na vydání.

Ale toho se asi v dohledné době nedočká, jeho advokát totiž lobbuje za propuštění svého klienta. Jeetendra měl podle FBI obchodovat s léčivy, což by nebylo nic zvláštního, kdyby do Spojených států neposílal léky, které jsou zde přísně sledované a vydávají se pouze na předpis. Podle obvinění měl Ind léky zasílat bez povolení, což jeho advokát odmítá s tím, že mají potřebné dokumenty od celníků.

Prodej ilegálních léčiv není ničím neobvyklým - léky se často objednávají přes internet ze zemí, kde nejsou kontrolovány. K zájemci pak přijdou v balíčku bez obalů a příbalových letáčků, aby se zamezilo zadržení nelegálních léků na celnici.

Spolu s farmaceutem byl zadržen i jeho kamarád, který byl ovšem údajně brzy poté propuštěn. Soudní jednání o vydání do USA je naplánováno na 12. července.