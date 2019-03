Léky na pálení žáhy jsou jak pytle brambůrků. Ukrývají hromadu soli, odhalila analýza

Často se mluví o tom, že potraviny ukrývají sůl, o které konzumenti nevědí. Ale co taková léčiva? Také jsou „solnou bombou“? Některá ano, ukázala analýza britského spotřebitelského magazínu Which. Jde především o léky na pálení žáhy a žaludeční problémy, které se často prodávají i v Česku. Pokud by člověk zkonzumoval jejich maximální povolenou denní dávku, měl by příjem soli jak po několika pytlících brambůrků.

Podle magazínu se problém týká šumivých a tekutých léků, mezi kterými jsou jak léčiva na bolest a nachlazení, tak na podporu zažívání a proti pálení žáhy. Obsahují sodík, který je pro náš organismus potřebný i nebezpečný zároveň.

Sodík je součástí chloridu sodného, klasické kuchyňské soli. Člověk se bez něj neobejde, ale jakmile jeho příjem přesáhne doporučované limity, mohou vzniknout problémy, které mohou vést ke zvyšování krevního tlaku a nakonec infarktu nebo mrtvici. Z toho důvodu lékaři dlouhodobě doporučují krotit příjem soli.

Dospělý člověk by měl podle Světové zdravotnické organizace (WHO) denně přijmout zhruba 5 gramů soli, což se rovná 2 gramům sodíků. Přesné číslo se pak liší podle pohlaví, věku, váhy, genetiky a životního prostředí konkrétního člověka.

Češi jedí třikrát víc soli, než mají. Hodně je jí i v koření, upozorňuje lékař

Jenže například šumivé tablety Panadol extra obsahují 1,2 gramu soli na jednu tabletu. Pokud by jich člověk denně snědl osm, jak povoluje výrobce, zkonzumoval by 9,6 gramů soli. Tím se dostává přes doporučovaný limit WHO, nemluvě o tom, že v den by jistě měl příjem soli i z klasické stravy, takže by konečné číslo bylo mnohem vyšší.

Podobný problém se vyskytl u léčiva Gaviscon Cool Liquid. Pokud člověk snědl doporučovanou maximální denní dávku, je to stejné, jako kdyby snědl šest pytlů brambůrků.

Magazín však dodává, že ne všechny šumivé tablety obsahují vysokou dávku soli, například Aspirin C obsahoval látky méně.

Více o tom lidi informovat, shodují se odborníci

Existence šumivých tablet je obhajována tak, že existují pro osoby, které nezvládají polykat léčiva. Nikdo rovněž netvrdí, že by se měly používat dlouhodobě. Odborníci ale i tak říkají, že by se měla skrytá sůl v těchto produktech více řešit.

„Je to vážný problém, o kterém se nemluví. Mnoho lidí, kteří tyto léky konzumují, jsou senioři a jejich příjem soli se tak zvyšuje a vzniká jim větší riziko infarktu nebo mrtvice,“ komentoval zjištění profesor Graham MacGegor z Queen Mary University of London.

Podobný názor má editor magazínu Which Harry Rose. „Obsah soli v léčivech a potravinových doplňcích by měl být jasně uvedený na jejich obalech, ne jen na letáku někde uvnitř,“ uvedl pro server The Telegraph.