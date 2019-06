Dělník omdlel ve fabrice na rakve: Šéfová ho odvezla do lesa a nechala ho tam umřít!

Ukrajinský dělník Vasyl Čornej omdlel při práci v polském podniku na výrobu rakví. Jeho polská šéfová, místo aby zavolala sanitku, ho odvezla do lesa a tam ho nechala. Ukrajinec zemřel, napsal dnes polský list Gazeta Wyborcza. Na Ukrajině po něm zůstala žena, tři malé děti a staří rodiče.

"Nebyl nemocný, neupadal do bezvědomí, neměl epilepsii," tvrdí manželka šestatřicetiletého Ukrajince Natalja. Do Polska přijel Vasyl Čornej před čtyřmi měsíci. Pracoval na stavbě, ale přivydělával si také v truhlářství ve vsi Jastrebsk Stary. Jeho tělo našel lesník ve 125 kilometrů vzdáleném lese. Měl na sobě ještě pracovní rukavice a košili pokrytou hoblinami. Inu (34) s mrtvým dítětem našli na firemním záchodě: Za vraždu jí hrozí 8 let!

Kolegové zemřelého policistům řekli, že Vasylovi se v práci udělalo špatně. Ve výrobní hale bylo horko a ve vzduchu se vznášely výpary barev a fermeží. Šéfka firmy, třiapadesátiletá Gražyna F., ale zakázala zavolat sanitku a pracovníkům nařídila, aby odešli domů.

Šéfka firmy podle vyšetřovatelů Ukrajince zaměstnávala načerno a bála se potíží, pokud by zavolala záchranku. Proto se rozhodla jej pohodit ve velmi vzdáleném lese.

"Nikdy jsme se s něčím takovým nesetkali," uvedli policisté, kteří Gražynu F. zadrželi. Prokurátor ji obvinil z neposkytnutí pomoci osobě v bezprostředním ohrožení života a z neúmyslného zabití. Hrozí jí pět let vězení.

Zadržen byl také jeden z ukrajinských pracovníků ve firmě, který se má zodpovídat z bránění vyšetřování. Věděl totiž, co se stalo s Vasylem, ale chystal se z Polska uprchnout. Na cestě domů jej zadrželi policisté.