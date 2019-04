V Česku se „roztrhl pytel“ s pozicemi za 50 tisíc měsíčně: Bere tak truhlář i číšník

Truhlář a montér kuchyní, práce na plný úvazek v České Lípě, mzda 50 až 90 tisíc korun. Nebo: vedoucí prodejny Kaufland hned v několika městech na Moravě, nástupní plat 70 tisíc a auto k osobnímu užití k tomu. A také tesařské práce v Norsku, plat 60 až 75 tisíc, vždy měsíc v cizině a dva týdny volno doma v Česku.

To jsou příklady zaměstnání, kde mohou Češi dostat měsíčně výplatu přes 50 tisíc korun. Jen pracovní portál Jobs.cz jich momentálně eviduje před 5000 a další nabídky se dají najít i jinde. A nejde jen o práce v Praze, kde jsou obecně nejvyšší odměny, ale o celou republiku.

Odbory chtějí minimální mzdu 15 tisíc. Maláčová: Ať se domluví se zaměstnavateli

Zájemci by se měli poohlížet zejména v oblasti IT, automatizace, ve vyšších pozicích v bankovnictví, advokacii, personalistice nebo ve farmaceutickém průmyslu. Dobře si vedou i některé řemeslné obory – třeba truhlářství, tesařství nebo svářečství.

Dva ze tří Čechů dostali přidáno

„Obecně mzdy napříč republikou rostou. Nejvíce u pozic, které byly historicky velmi nízko,“ řekla pro Blesk Zprávy Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment. Nemyslí si, že by počet pozic s platem nad 50 tisíc rostl závratným tempem, je ale přesvědčená o tom, že je ideální čas na to říct si o vyšší plat ve stávající práci.

Video Expert: Nastal ideální čas ohlédnout se po lépe placené práci. - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA

„Určitě je ta nejvhodnější doba za posledních přibližně 10 let. Pokud má někdo pocit, že má nárok na zvýšení mzdy, měl by tak učinit nejpozději letos,“ myslí si Součková. A dodává, že 67 procent Čechů dostalo loni přidáno. „Je tedy vidět, že zaměstnavatelé si jasně uvědomují, že pokud si chtějí své lidi udržet, musí je dobře zaplatit. Mzda totiž pro zaměstnance představuje stále tu největší motivaci.“

Lidí bez práce je v Česku nejméně za 22 let. Firmy marně shání dělníky a svářeče

Platy v Česku v posledních letech rostou více než dříve, jen za poslední rok v průměru o bezmála sedm procent. Důvodem je i velmi nízká nezaměstnanost a tedy nedostatek „volných“ lidí, což firmy nutí přidávat – a to mnohdy dost razantně.

Půl uchazeče na jedno místo

Podle úřadu práce je momentálně volných téměř 340 tisíc pracovních míst, ale bez práce je „jen“ 227 tisíc lidí. To znamená 0,66 uchazeče na jedno pracovní místo, část lidí je navíc dlouhodobě obtížně zaměstnatelná. Jde například o lidi nad 55 let nebo zdravotně postižené lidi, kterých je 49 tisíc.

Dobře si v Česku vedou například pracovníci v automobilovém průmyslu, kde mzdy dosahují průměru 40 800 korun. V Česku v tomto odvětví pracuje na 133 tisíc lidí, kteří tak berou o třetinu více, než dosahuje průměrná republiková mzda. Nejvíce si vydělají lidé ve finální výrobě – a to bezmála 51 tisíc korun. Platí to i o zaměstnancích automobilky Škoda Auto, kde mzdy od dubna vzrostly o 2500 korun a v květnu navíc obdrží mimořádný bonus 65 tisíc korun.

46 tisíc měsíčně? Plaga shání na splnění slibu učitelům 23 miliard

Rostou platy také lékařů, kteří si v závislosti na regionu vydělají v průměru 70 až 100 tisíc korun, částečně je to ale dáno i nadstandardně dlouhými přesčasy. Ukazují to čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky a ministerstva zdravotnictví. A více peněz dostávají také učitelé, momentálně berou v průměru 35 tisíc korun, do roku 2021 by je ale podle plánu vlády měl čekat růst až na 46 tisíc.

I tady si vyděláte nad 50 tisíc:

Autolakýrník (Říčany): 40 až 75 000 korun

(Říčany): 40 až 75 000 korun Vedoucí údržby (Břeclav): 55 až 75 000 korun

(Břeclav): 55 až 75 000 korun Správce webových aplikací (Praha): 50 000 korun

(Praha): 50 000 korun Programátor (Brno): 40 až 80 000 korun

(Brno): 40 až 80 000 korun Právník ve farmacii (Praha): 50 až 80 000 korun

(Praha): 50 až 80 000 korun Číšník (Praha): 50 až 60 000 korun

(Praha): 50 až 60 000 korun Manažer pobočky obchodního domu (Ústí nad Labem): 56 až 65 000 korun