Opilý policista střílel na plechovky, chlapce (†5) trefil do hlavy

Obyvatelé Kyjeva oplakávají malého chlapce (†5), jehož v pátek omylem postřelil do hlavy opilý policista. K budově ministerstva vnitra přišli zapálit svíčky a položit plyšové hračky. Dva policisté, kteří za smrt chlapce mohou, skončili ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. V případě dokázání viny jim hrozí až doživotí.

V osudný den si hrál Kyrylo Tljavov (†5) s kamarády venku, když se najednou z křoví ozval výstřel. Dva opilí policisté tam totiž trénovali střelbu na terč. Kulka vystřelená ze zbraně jednoho z nich však místo hliníkové plechovky zasáhla nebohého chlapce do hlavy. Kyrylo svým zraněním v pondělí v nemocnici podlehl.

Oba policisty nejprve obvinili z výtržnictví a ublížení na zdraví. Poté, co hoch zemřel, případ překvalifikovali na vraždu. Šéf regionální policie byl kvůli případu zbaven funkce. „Přišel se mě zeptat, jak to bude s jeho dalším působením u policie. Do deseti minut ho z funkce uvolním,“ pověděl šéf ukrajinské národní policie Sergij Knjazev.