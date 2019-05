Čech byl na frontě mezi proruskými separatisty: Podle soudu terorista není

Pardubický soud v pátek potrestal českého vojáka Erika E. (35), který čelil obvinění z terorismu. Podle žalobce se před vstupem do naší armády zapojil do bojů na Ukrajině po boku proruských separatistů. Soud mu uložil podmíněný trest, Erik E. podle něj ale není terorista. Odsouzený voják i státní zástupce si nechali lhůtu na odvolání.

Erik E. se v roce 2015 vydal na Ukrajinu, kde se podle obžaloby účastnil bojů po boku proruských separatistů. Obviněný umisťoval na facebook fotografie, na kterých pózuje se zbraněmi. Zážitky také vyprávěl osobně vojákům a dalším lidem.

Státní zástupce trval na obvinění z terorismu ve stádiu pokusu. „Navrhuji trest od 3 do 4 let,“ řekl v závěrečné řeči žalobce. Podle soudu ale Erik E. terorista není. Uložil mu proto jen podmíněný trest za trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině.

Vedle trestu podmíněného soud uložil i trest ztráty vojenské hodnosti. Muž je desátníkem na pozici kuchaře u dělostřelců, nyní je na rodičovské dovolené.

„Nejsem žádný zlosyn, zabiják, gauner,“ řekl před rozsudkem Erik E. Pak si vyslechl trest odnětí svobody na tři roky s podmínečným odkladem na čtyři roky. „Je to blbé, ale dá se s tím žít,“ okomentoval verdikt odsouzený voják.

Obžaloba kladla Erikovi E. za vinu, že od 11. dubna do 5. května nosil uniformu Republikánské gardy separatistického státu, držel stráž v zákopech, udržoval zbraně, strážil tržnici, kde byli vojáci ubytovaní, účastnil se ostřelování a mohl způsobit vojákům nebo civilistům zranění či smrt.

Obhájce Ivan Chytil řekl, že chování obviněného nebylo správné, ale nebylo nezákonné, nejednalo se o trestný čin. Obžaloba je podle něj mimo realitu. „On tam nejel nelegálně, pořídil si vízum. Nic netajil. Je to obyčejný kluk, který se všude fotí, nešel tam bojovat. Za to ho chceme soudit?" řekl Chytil.

„Třikrát bych si rozmyslel tam cestovat, kdybych tušil, že mě osud zavede do soudní síně," konstatoval ve své závěrečné řeči obviněný. Má malého syna, druhého manželka čeká. Cestovat už nebude, chce se věnovat rodině.

„Teď už budu jen řadový občan a taťka na rodičovské. Vojenství je minulost,“ uzavřel. Erik E. si nechal lhůtu na odvolání.

Tu si vzal i státní zástupce. „Soud totiž posoudil to jednání mírněji,“ vysvětlil. Oproti původní žalobě v rozsudku nezaznělo obvinění, že by se voják přímo účastnil ostřelování a bojových akcí.