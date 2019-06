Terorista ukryl hřebíkovou bombu do plyšového medvídka: Chtěl vraždit děti!

Přísahal věrnost Islámskému státu a jeho hrdinou je zastřelený vůdce Al-Káidy Usáma bin Ládin (†54), který zosnoval útok na newyorské Světové obchodní centrum v roce 2001. Je zřejmé, že Američan Wesley Dallas Ayers to neměl v hlavě úplně v pořádku.

Tři bomby byly pravé, další tři falešné

Terorista loni v lednu a v únoru rozmístil tři falešné a tři funkční bomby na silnicích. Jednu, která byla skutečně nebezpečná, ukryl do plyšového medvídka. FBI nyní zveřejnila detaily z děsivého plánu radikála, který naštěstí nevyšel. Polibek smrti nejslavnějšímu youtuberovi? Terorista z Nového Zélandu ho zmínil během vraždění

„Bylo to umístěno záměrně tam, kde to dítě nebo kolemjedoucí mohli najít. Naštěstí to někdo uviděl a věděl, že nám má zavolat,“ řekl o bombě ukryté v hračce specialista na výbušniny Christoper Derrickson z FBI.

Terorista se k činu přiznal