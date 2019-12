V pátek se v Londýně odehrál teroristický útok, který má na svědomí terorista Usman Khan (†28). Zemřeli při něm dva mladí lidé a další nejméně tři utrpěli zranění. Bilance by nejspíš byla ještě horší, kdyby nezasáhl Polák Lukasz Koczocik. Ten neváhal ani minutu, popadl první věc, která byla poblíž, a vydal se teroristu zpacifikovat. Sám byl při potyčce s Khanem několikrát zraněn, ale bojoval dál, a zachránil tak mnoho životů.

V pátek odpoledne vstoupil do historické budovy Fishmonger's Hall, ležící v centru Londýna, propuštěný vězeň Usman Khan. Osmadvacetiletý terorista měl na sobě falešnou sebevražednou vestu a v rukou držel dva nože.

V historické budově se právě konal seminář týkající se vězeňského vzdělávání. Jakmile Khan vstoupil dovnitř, vrhl se do útoku. Dva studenti z Cambridge Saskia Jonesová (†23) a Jack Merritt (†25) při něm zemřeli. Další terorista poranil.

O život by nejspíš přišlo víc lidí, kdyby nebylo Lukasze Koczocika, který měl zrovna tou dobou službu v kuchyni. Rodák z Polska podle informací britského deníku Daily Mail právě umýval skleničky v suterénu budovy, když uslyšel zděšené výkřiky. Šel se proto podívat o patro výš, kde již panoval hrozný chaos.

„Je to muž, který čistí sklenice dole v suterénu, a to přesně dělal, když uslyšel křik. Přišel do prvního podlaží budovy hned za mnou a bylo naprosto jasné, že tam je zločinec. Měl dva nože v rukou, byla tam krev, ozývaly se výkřiky, panoval chaos,“ popsal situaci uvnitř budovy ředitel Fishmonger's Hall Toby Williamson pro britský deník BBC.

Osmatřicetiletý Lukasz, který žije v Londýně se svou přítelkyní, popadl ze zdi slavnostní kopí a vydal se teroristu zpacifikovat. „Lukasz popadl ze zdi dlouhé kopí, vydal se k zločinci a udeřil ho do hrudi. Bylo zjevné, že ten byl chráněn. Nemělo to vůbec žádný dopad. Ovšem poskytl ostatním čas, aby utekli do přilehlých místností,“ dodal Williamson.

Koczocik během následného zápasu utrpěl minimálně 6 bodnořezných poranění, ale nehodlal se vzdát. Netrvalo dlouho, a na pomoc mu přiběhli další muži. Také oni popadli to, co bylo právě po ruce. Jeden z nich se vyzbrojil klem narvala a další měl hasicí přístroj. V tu chvíli se dal útočník na útěk. Všude ale narážel na rozhodný odpor.

Při útěku z budovy zranil jednoho ze zaměstnanců Andyho, který mu odmítal otevřít dveře. Posléze se dal na útěk směrem na most London Bridge, kde boj s muži z Fishmonger's Hall pokračoval. „Bodné rány ho nepřiměly se vzdát. Lukasz je hrdina,“ uvedl jeden z jeho kolegů pro The Times.

Ke třem obráncům se na mostě přidali další lidé. Na záběrech pořízených z autobusu je vidět kuchyňský portýr Mohammed, čerstvě propuštěný vrah James Ford a dva průvodci Thomas Gray (24) a Stevie Hurst.

Terorista Umar Khan byl nakonec zastřelen policisty. Strážci zákona posléze zjistili, že sebevražedná vesta byla atrapa. Podle informací deníku Metro Umar Khan v roce 2012 plánoval útok na London Stock Exchange. Byl však zatčen a na svobodu propuštěn na podmínku v roce 2018. Proč se tak stalo, a zda to bylo na místě, to řeší britské úřady.