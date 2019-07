Terorista Balda, miliardář Soros a migranti. Tyto fake news letos vládnou Česku

V současné době se vyrojilo nejvíce dezinformací a fake news o spolku Milionu chvilek pro demokracii a protivládních demonstracích.

„Šíří se osvědčené lži o uplácení demonstrantů, organizaci ze zahraničí. Jednou to má být ďábelský George Soros, jindy třeba sudetské sdružení Landsmannschaft. Dezinformační kruhy dokonce spojují tenhle spolek s lobbistickými skupinami sudetských Němců a konspirují o tom, že motivací je prolomení Benešových dekretů. Vytahovat v propagandistickém boji Němce obecně a ty sudetské obzvlášť, je takřka jistou trefou do černého,“ vysvětlil Petr Nutil, zakladatel webu Manipulátoři.cz.

Podle něj jde o narativ, který lze sledovat již dříve, například u prvních prezidentských voleb, kdy stejné téma bylo použito proti Karlu Schwarzenbergovi. „Je to vysoce citlivé místo nás Čechů a právě proto je využíváno, zneužíváno a dá se to očekávat i do budoucna,“ uvedl Nutil.

Stejně jako u voleb prezidentských, i nyní jde o účelové a klamavé spojování nesouvisejících témat a využití propagandistické techniky očerňování protivníka. „Házení bláta a špinění v důsledku vede k odvádění pozornosti od merita věci. Jde o očerňující, destruktivní, negativní a bohužel poměrně účinnou propagandistickou techniku, které se dá bránit jen skutečně obtížně. Nařknout totiž můžete kohokoliv z čehokoliv,“ popsal Petr Nutil a připomněl, že vždy se najde někdo, kdo desinformaci uvěří. „Jak hezky česky vystihuje známé přísloví Na každém šprochu pravdy trochu,“ dodal.