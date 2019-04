„Sdílejte, než to smažou!“ Seniorům na webu chybí ostražitost, dostali sérii rad

Ve skutečném životě by cizímu člověku neotevřeli svůj dům a neukázali mu nic důvěrného ze svého života. Na internetu to ale zejména řada seniorů běžně dělá, chybí jim tu ostražitost. Web totiž vedle výhod, mezi které patří snadná komunikace s rodinou, přináší i mnoho rizik, které si člověk na první pohled nemusí uvědomovat. Tématu se věnuje projekt Médiím na kloub, jenž učí seniory zdravému chování na sociálních sítích a rozpoznávání falešných zpráv, fake news.

Fake news jsou v dnešní době jedno z nejžhavějších témat, u kterého se ukazuje, že dokáže značně ovlivnit směřování společnosti. S heslem „není to pravda, ale mohla by být“ mnoho lidí v dobré víře sdílí na internetu nepravdivé informace, kterými chce obohatit své okolí.

Nejčastěji se to týká seniorů. S technologiemi nevyrůstali a v internetovém prostředí se pohybují hůře – je to pro ně úplně nový svět. Svět plný příležitostí, ale i rizik, na které je třeba se připravit. Naštěstí to není nic těžkého, jen je třeba ctít několik zásad. Ta nejdůležitější zní – nevěřte všemu, co se píše.

Prověřování není nikdy dost

Na internetu se toho píše hodně. Tolik, že kdyby to chtěl jeden člověk všechno přečíst, potřeboval by na to několik životů. A protože je informací tolik, nemohou být všechny ověřené a správné. Převažuje kvantita nad kvalitou. Z toho důvodů to úplně nejdůležitější, co každý musí na internetu dělat, je přistupovat ke zprávám kriticky a přemýšlet, odkud pochází a kdo je píše.

Někdy je seriózně vyhlížející zpráva jen reklama. U takového textu musí být napsáno „komerční sdělení“ nebo „inzerce“, podívejte se tedy, jestli to tam je. Není u článku podepsaný autor? Pak je lepší mu nevěřit, za správné informace se nikdo stydět nemusí. Není uvedený zdroj informací? Opět podezřelé. Je dobré se také zamyslet nad majitelem webu, pokud je znám. A nezůstat jen u čtení titulků, protože představují jen nástřel celé informace.

Poplašné zprávy to nemyslí dobře

Stejným způsobem by měl člověk přistupovat ke zprávám, které mu přichází na email. Často se jedná o spamy a hoaxy, které mají společné rysy – jen obtěžují a jsou k ničemu. Spam je nevyžádaná zpráva, často vypadající jako reklama, která obvykle obsahuje sdělení, že člověk něco vyhrál nebo nabízí zdarma. Jenže nikdo nic nenabízí jen tak z dobré vůle a tyto zprávy jsou podvody, které chtějí z lidí vytáhnout jejich data.

Hoaxy jsou ještě problematičtější. Jsou to poplašné zprávy, které se snaží vyděsit a vyvolat paniku mezi veřejností. Obvykle nabádají ke sdílení a jde o tzv. řetězové emaily. U hoaxů platí, že pokud zpráva obsahuje hesla „sdílejte, než to smažou“ nebo „odešlete dalším 10 lidem, nebo se vám něco stane“, je lepší ji ignorovat. Nikomu sdílením nepomůžete. Pokud si chcete ověřit, zda jde o hoax nebo ne, existuje obsáhlá databáze hoax.cz, jež se neustále rozšiřuje.

Silné heslo jako základ všeho

S e-mailem a přihlašováním na nejrůznější internetové služby souvisí hesla, jejich tvorba i ochrana. Silné heslo je naprosto kritické. Číselné řady jako „12345“ nebo rok narození totiž dokáže útočník snadno uhodnout. Stejně špatné je volit jména rodinných členů, mazlíčků apod. – ty lze často zjistit jen při pohledu na sociální sítě. Skutečně silné heslo je dlouhé, obsahuje malá a velká písmenka a číslice.

Toto heslo by nikdy nikdo neměl nikomu říkat. Stejně tak žádná seriózní instituce ho po vás nikdy nebude chtít, ani banka. Pokud se tak stane, jde dost možná o podvodníka, který z vás chce heslo vylákat. Někdy se tito podvodníci vydávají za bankovní instituce, proto v případě obdržení takové zprávy není od věci si do banky zavolat a osobně si to prověřit.

Protože když o heslo přijdete, je to problém. Pokud používáte jen jedno, útočník vám může ukrást všechny účty, které vlastníte. I ty peněžní, když má člověk smůlu. Vyplatí se tak mít hesel víc a u důležitých služeb používat jen jedno konkrétní, které nikde jinde člověk nepoužije.

Na facebooku si dejte pozor

Samostatnou kapitolou je chování na sociálních sítích. Ačkoli to nemusí být na první pohled vidět, jsou veřejné a vše, co tam člověk zveřejní, se může dostat do světa. Všechny komentáře, fotky i „lajky“. Je třeba proto dodržovat pravidla slušného chování a diskutovat klidně a důstojně. Osobně byste také člověka v restauraci neuráželi, tak proč to dělat na facebooku.

I na sociálních sítích jsou navíc útočníci a podvodníci. Nepřidávejte si mezi přátele neznámé osoby, které mohou informace, které sdílíte, zneužít. Je to jako si pozvat k sobě domů cizího člověka. Navíc fotka z dovolené může posloužit jako informace pro zloděje, že nejste doma a zamínka ke krádeži. Předejít tomu můžete nastavením soukromí, kde si navolíte, kdo vaše příspěvky vidí.

Všechna doporučení vycházejí z brožury, kterou zveřejnil projekt Médiím na kloub a která vznikla ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za celým projektem stojí platforma SenSen (Senzační senioři) z Nadace Charty 77.