„Senioři řídit umí, jiní nedají ani blinkr,“ zuří starší řidiči. Štvou je předsudky.

Stárnutí populace se promítá i na silnicích, v současnosti se na nich „prohání“ 811 tisíc registrovaných řidičů nad 65 let. Ti přitom patří k téměř nejohroženější skupině, tvoří zhruba čtvrtinu všech obětí dopravních nehod. V 90 případech byli loni i sami viníky „smrťáku“. Starším řidičům ale vadí, že kolem jejich řízení panuje řada předsudků. „Často slýchávám: no, však to byl starý pán,“ zlobí se například prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Statistiky se snaží změnit projekt „Jedu s dobou“, jde o kurzy bezpečné jízdy pro aktivní seniory, kde se zadarmo učí zacházet s technikou, zkouší si udržet smyk i rychle brzdit.

Senioři patří k druhé nejohroženější skupině za volantem, ale i oni sami se občas stanou viníky. Ročně způsobí přibližně 90 smrtelných nehod a 190 nehod s těžkými následky. „Graf ukazuje, že 5 % smrtelných nehod se účastní právě senioři nad 65 let,“ komentuje Jan Matoušek z České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ze všech nehod, které způsobili starší řidiči, bylo loni navíc 11,4 % nehod s těžkým zraněním.

Podíl dopravních nehod s úmrtím narůstá, pokud je viníkovi 65 let a více. Překročí-li věk řidiče hranici 72 let, riziko, že se účastní dopravní nehody, stoupá dokonce o celých 50 %.

Graf ukazuje, kolik nehod způsobených seniory je vážných a kolik je jen s lehkým zraněním. Vedlejší graf ukazuje stejné informace, akorát u řidičů do 30 let. Riziko smrtelné nehody je u mladších řidičů menší. | Česká kancelář pojistitelů

Počet nehod ale podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha stoupá u všech skupin. „Provoz je stále hustší a náročnější. Stejně tak působí i klima. Všechno to přináší velký tlak na řidiče, a když není motorista v kondici, tak to má odraz na závažné dopravní nehody,“ míní expert. Nejnebezpečnější skupinou jsou pak řidiči ve věku 25–49 let.

Nejčastějším důvodem havárie seniorů bývá nepřizpůsobení rychlosti jízdy technickým parametrům vozovky, těsně v závěsu je pak nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky. Třetím důvodem je nevěnování se řízení, což je ostatně častá příčina nehod u všech věkových skupin.

Nejsme špatní řidiči, brání se senioři

Senioři se vůči předsudkům ale brání s tím, že všichni rozhodně špatně neřídí. „Řídím od 18 let a dobře. Za celou dobu jsem měl jen dva drobné incidenty. Zato jsem si všiml, že když jedu po silnici, tak nenajdu nikoho, kdo by dával blinkr,“ vyjádřil se například ředitel Rady seniorů Zdeněk Pernes.

Podobně to vidí prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, který pořádá druhý ročník akce „Jedu s dobou“. „Často slýchávám: no, však to byl starý pán. Chceme, aby vůči seniorům takové předsudky už nepadaly,“ okomentoval.

Projekt, který loni slavil svoji „premiéru“, nabízí kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory od 65 let zcela zdarma. Školení se zaměřuje právě na ty problémy, které mají senioři na silnici nejčastěji, vyučuje se zde tak krizové brzdění, zvládnutí smyku a novinky v dopravních předpisech i technice automobilů. Zároveň se opakuje zdravověda a první pomoc.

Kromě samotného řízení opakují na kurzu Jedu s dobou i základy první pomoci. | Jedu s dobou

„Zpočátku jsem se k akci stavěl skepticky. Rozhodně si totiž nemyslím, že bych byl horším řidičem než mé děti. Výsledek ale předčil očekávání, reference účastníků byla jasná a i já sám jsem byl překvapen, co vše jsem se dozvěděl a vyzkoušel si na autodromu,“ pokračuje k tématu Pernes. Dodává, že medializace i ze strany Rady seniorů pomůže na kurz „nahnat“ řidiče, kteří by se jinak zdráhali akce zúčastnit.

Loňský ročník překonal očekávání organizátorů. „Už v 5.40 ráno stepovali před vchodem a těšili se na zahájení kurzu. Díky tomuto úžasnému zájmu a skutečnosti, že se nemohlo dostat na všechny, jsme získali dvojnásobnou finanční podporu,“ pochvaluje si projekt prezident Autoklubu.

„Jsem rád, že tento projekt uspěl. Chtě nechtě, počet seniorů roste a stejně tak roste intenzita silničního provozu. Je to správná cesta, můžeme vrátit seniorům to, co státu přinesli během svého aktivního věku,“ uvedl na závěr šéf dopravní policie Lercha.

Kurz podpořil Fond záchrany škod České kanceláře pojistitelů. Loni se Autoklubu dostalo podpory šest milionů korun, letos se na kontě objevilo dokonce 14,5 milionu.