Čeští muslimové přispívali do sbírek: Z vybraných peněz Imám údajně podporoval teroristy

Muslimský imám Sámer Shehadeh se narodil v Praze rodičům pocházejícím z Palestiny. Do roku 2014 šéfoval muslimské obci v Česku a vykonával i funkci imáma v Pražské mešitě. V roce 2017 byl podezřelý z podpory terorismu a utekl do zahraničí. Ve vazbě je od listopadu 2018, kdy ho do ní poslal Obvodní soud pro Prahu 5.

Server iDnes nyní odhalil podezření, které prošetřuje policie. Podle něj měl Shehadeh vybírat od českých muslimů různě vysoké částky. Získané peníze pak údajně posílal teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám. Ta je považována za odnož al-Káidy.

„On byl sólista a i tyto sbírky byly jeho vlastní aktivitou. Kdyby lidé, kteří mu přispívali, věděli, kde peníze skončí, určitě by byli proti,“ řekl serveru iDnes současný předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi.

Sámer Shehadeh před nedávnem svědčil i v případu slovenského teroristy Dominika K. Právě během svědectví bývalý imám přiznal, že organizaci skutečně finančně podporoval.

Podle něj ale o teroristy nešlo. „Finančně jsem podporoval mudžahedíny v Sýrii, konkrétně an-Nusrá. V Sýrii bojují tři skupiny – první jsou extremisté z Islámského státu, druzí jsou lidé, kteří zradili islám a muslimy, a třetí pak lidé bojující proti okupaci snažící se aplikovat právo šaría – a ty já podporuji, to jsou mudžahedíni,“ nechal se údajně slyšet Shehadeh.

Policie má údajně případ okolo bývalého šéfa muslimů v Česku velice podrobně zmapovaný. Podle obvinění prý dokonce ví o jeho dvou schůzkách, při kterých peníze teroristům předával. Obě proběhly podle iDnes v rakouské Vídni.