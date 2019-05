Policista Vladimír se zastřelil kvůli vyšetřování GIBS: Pro vdovu vybrali 130 tisíc

Až 130 tisíc korun bylo vybráno pro rodinu policisty Vladimíra L. z Českých Budějovic, který spáchal v prosinci minulého roku sebevraždu. Policista se měl zastřelit bezprostředně poté, co ho vyslýchala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která ho vyšetřovala kvůli údajnému zfackování podezřelého při výslechu.

Vladimír z Českých Budějovic byl zkušeným policistou, nakonec byl však sám vyšetřován. Policista měl totiž při výslechu recidivisty Rodrigéze použít hrubé násilí. Podle GIBS mu měl dát facku a přinutit ho k doznání. 11. prosince si vyšetřovatelé pozvali Vladimíra k výslechu, kde ho informovali, že rozšířili obvinění a stíhán bude i kvůli vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby. Vladimír si podle Deníku ještě ten den vzal na chatě život. Zastřelil se.

GIBS šetřil policistu kvůli facce: Vladimír se zastřelil a nechal po sobě dvě děti

Rodrigéz si však sám na nic nestěžoval a u soudu dokonce vypověděl, že s vyšetřovateli neměl problém. „Na Rodrigéze měl být podle GIBSu u nás činěn nátlak. On sám u soudu vypoví, že si nikdy na nic nestěžoval, nic nikdy neoznámil a něco řekl až na základě toho, že za ním chodil GIBS. Kdo tu tedy na koho vykonává ten nátlak? Jak je možné, že nás vyšetřují naši bývalí kolegové z našeho oddělení? Jak je možné, že GIBSu to dozorují stejní státní zástupci, kteří s námi do nedávné doby dlouhá léta spolupracovali?“ napsal na sociální síti Vladimírův kolega. Vladimír byl dokonce v roce 2012 oceněn prezidentem za záchranu ženy.

Policista obviněný z mučení zloděje spáchal sebevraždu! Vynikající kriminalista, říkají kolegové

Po zesnulém policistovi zůstala manželka a dvě děti. Jeho kolegové proto uspořádali veřejnou sbírku. „Pojďme se opět semknout a pomozme manželce a dvěma dětem po našem kolegovi V. L,“ napsali kolegové. Ve sbírce se podařilo sebrat až 130 tisíc korun. Manželce zesnulého Vladimíra je předal předseda výkonného výboru pro Policii České republiky Aleš Lehký. „Dnešního dne navštívil zástupce Unie bezpečnostních složek, předseda výkonného výboru pro Policii České republiky Mgr. Aleš Lehký vdovu po tragicky zesnulém kolegovi a předal jí symbolický šek. Předmětná finanční hotovost bude následně poukázána na její bankovní účet,“ uvedla Unie bezpečnostních složek na sociální síti.