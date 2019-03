V Praze byli ve středu zadrženi dva údajní teroristé, kteří tvořili společnou buňku s Iráčanem podezřelým z útoků na vlaky v Německu. Uvedl to rakouský ministr vnitra Herbert Kickl a jeho slova následně potvrdila i Policie ČR. Mělo by jít o 30letého muže a 33letou ženu. Iráčana podezřelého ze dvou teroristických útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu zadržela rakouská policie v pondělí ve Vídni.

„Právě včera (ve středu) byli v Praze, v Česku, zadrženi další dva údajní teroristé, s nimiž tento Iráčan tvořil společnou buňku,“ citovala DPA z Kicklova vystoupení v rakouském parlamentu. Uprchlík z Iráku útočil na vlaky v Německu. Policie ho našla ve Vídni

Zprávu již potvrdila i česká policie. „Můžeme potvrdit, že policisté z cizinecké policie včera (ve středu - pozn. red.) na Letišti Václava Havla v Praze na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaného Vídeňským zemským úřadem pro ochranu ústavy a boji proti terorismu zadrželi krátce po příletu do České republiky dva cizince. V současné chvíli byli oba umístěni do policejní cely. Cestou mezinárodní spolupráce kontaktujeme danou zemi, která vydala Evropský zatýkací rozkaz a o jejich vydání dále rozhodne soud,“ informovala Policie ČR na svém twitteru.

Pražské městské státní zastupitelství navrhlo soudu, aby dva podezřelé vzal do předběžné vazby. ČTK to řekla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Zadržení cizinci jsou muž a žena, soud o jejich vazbě musí rozhodnout do pátečního večera.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala ČTK řekl, že jsou viněni z příslušnosti k teroristické organizaci a z financování terorismu. Cizinci jsou nyní v policejní cele.

"Soud obdržel návrh na vzetí osob zadržených ve středu na základě evropského zatýkacího rozkazu do předběžné vazby," uvedl Puci. Cimbala dodal, že státní zastupitelství povede nyní předběžné šetření, soud bude následně rozhodovat o předání údajných teroristů do Rakouska. Podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech by měl rozhodnout do 60 dnů. Opilec hazardoval se životem: Jel mezi vagony vlaku při rychlosti 200 km/h!

Obdivovali Islámský stát

Cizinecká policie zadržela muže a ženu ve středu na pražském letišti Václava Havla. Podle informací ČTK byli třicetiletý muž a o tři roky mladší žena z Iráku, kde v minulých letech shromažďovali finance na podporu teroristické organizace Islámský stát (IS).

Podle německého generálního státního zastupitelství dvaačtyřicetiletý Iráčan zadržený ve Vídni také zjevně sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Rakouská prokuratura uvedla, že ve vlacích nikdo nepřišel o život jen díky technické chybě.

Iráčan je mimo jiné podezřelý, že spolu s několika dalšími osobami loni v říjnu natáhl ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov–Norimberk. Vznikla jen hmotná škoda.

V druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.