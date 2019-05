Elitní policista Daniel V. stojí před soudem: Prý brutálně napadl jiného muže!

K brutálnímu útoku došlo před dvěma lety na diskotéce v Otasalavicích na Prostějovsku. Elitní policista Daniel V. tam měl napadnout jiného muže. O případu informuje deník Právo.

„Bezdůvodně napadl poškozeného, zaklekl jej na zemi a opakovaně jej udeřil pěstí do obličeje,“ stojí v obžalobě. Napadeného muže pak Daniel údajně nechal ležet v kaluži krve a odešel. Oběť skončila v bezvědomí, měla zlomený nos, zraněnou čelist a naštípnutou lebeční kost chránící oko.

Podle záznamů z videokamery uvnitř sokolovny, které byly pořízeny dvě hodiny před útokem, se policista choval útočně. „Choval se agresivně a vyzývavě k ostatním mužům. Je s podivem, že ač vycvičen ke zvládání stresových situací a řešení konfliktů, reagoval tímto agresivním způsobem,“ uvedl v rozsudku soudce Vrtěl.

„Je zarážející, že po činu bezvládnému poškozenému nepomohl, zapojoval se do dalších konfliktů, nepřivolal pomoc, nepočkal na policii,“ podivil se soudce.

Daniel V. měl do té doby kladná pracovní hodnocení. „Při výkonu povolání se choval klidně, objektivně uvažoval i ve zcela mimořádných situacích, snažil se v případě konfliktu o smírné řešení celé situace,“ napsal do hodnocení exministr vnitra Lubomír Metnar, na což poukázal soudce v rozsudku. „Tímto chováním bez ohledu na spáchaný skutek zcela pošlapal etický kodex policie a výrazně zpochybnil svá dosavadní kladná služební hodnocení,“ uvedl muž v taláru.

Elitního policistu shledal soud vinným a vyměřil mu tříletý trest s podmíněným odkladem na 3,5 roku. Ovšem proti rozsudku soudu se Daniel V. odvolal. Odvolání se dostalo ke krajskému soudu v Brně, který rozsudek zrušil a nařídil prostějovskému soudu, aby případ znovu přezkoumal.

Daniel V. k odvolání navíc dodal posudek z biomechaniky. V posudku znalec tvrdí, že na kamerovém záznamu je pouze vidět jeden úder do hrudi napadeného. Odvolací soud proto nařídil, aby byla provedena rekonstrukce na místě činu. Daniel V. je stále ve službě, ovšem pokud by rozsudek soudu byl pravomocný, musel by odejít od policie.