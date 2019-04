Feriho kamarády jsem jen odtrhával od syna, hájí se jeden z útočníků: Ránu na zádech má poslanec prý od parapetu

Poslance měli napadnout Vladimír H. (48) a jeho syn Vojtěch (25), když se Feri účastnil ochutnávky vína v Boršicích na Uherskohradišťsku. Poslanec vzápětí skončil s ránou na zádech na šití v nemocnici. „Byli jsme opilí. Došlo tam na nějakou výměnu politických názorů. Okolo něj byla skupina šesti až osmi jeho přátel, sesypali se na syna, tak jsem je od sebe odtrhával a padla i nějaká rána,“ řekl Vladimír H. FTV Prima.

Feri nebyl první. Brutální útok zažil i Dolejš. Na Klause stříleli, Sobotka dostal pěstí

Znali se?

Podle zdrojů Blesku se měl Feri s údajným mladším útočníkem dlouhodobě hádat na sociální síti facebook, kde se syn i otec »chlubí« protiuprchlickými a protiislámskými postoji. Poslanec však odmítá, že by duo útočníků znal. „Mladšího útočníka jsem nikdy předtím neviděl, nemluvil s ním, ani ho nijak neprovokoval. Staršího totéž s výjimkou, že jsem ho potkal na stejné akci dva nebo tři roky zpátky. Tehdy mi vyrazil sklenku z ruky a začal do mě strkat,“ napsal na twitter.

Rasismus odmítají

Jako důkaz, že nešlo o nic rasového, řekl Vladimír H., že na koštu vín byli cizinci a že se bavili u stolu s klukem z Indie. To potvrdil i další z účastníků koštu, místní Vladimír Varmuža. „Přítomni byli i studenti z výměnného programu z Jamajky, Peru, Izraele,“ řekl.

Žádný nůž?

Podle důvěryhodného zdroje Blesku Feriho prý nikdo nenapadl nožem ani sklenicí, jejíž střep by mu udělal řeznou ránu na zádech, ale zranění si způsobil při rvačce o roh parapetu na okně. „Mohl to být nůž, mohla to být sklenice nebo parapet. Teď je na policii, aby to vyšetřila,“ řekl Blesku Feri. Policie zatím nikoho neobvinila. Vzhledem k tomu, že politikovi se téměř nic nestalo, mohlo by jít o pouhý přestupek.