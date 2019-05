Brutální útok Filipa a Sandry na postiženého muže: Jejich kamarádi si vše natáčeli na video!

Na Slovensku v obci Malé Ripňany napadla parta mladých lidí na fotbalovém hřišti bezmocného mentálně postiženého muže. Sedmnáctiletá dívka se svým vrstevníkem se na něho vrhli a začali jej tlouci pěstmi a vulgárně mu nadávat. Zbylí zúčastnění vše sledovali a natáčeli si to na mobilní telefony.

Parta mladých lidí brutálně napadla postiženého muže, když si chtěl se svým kamarádem zahrát fotbal. Celou bitku má podle informací TV JOJ na svědomí sedmnáctiletá Sandra a její vrstevník Filip. Sandra se na muže vrhla jako první. Její kamarád ji později vystřídal.

Cestující zbil v Ostravě řidičku tramvaje, po ženě i plival

„Můj syn je nemocný, je mentálně postižený. Ta dívka ho tloukla pěstmi a bila ho do úst. Nevím, co se jim líbilo a nelíbilo. Nevím, proč ho napadli,“ řekla matka napadeného muže pro TV JOJ. Když přišel domů, matce o ničem neřekl. „Měl opuchlé rty a já si myslela, že to má z toho fotbalu,“ doplnila matka.

Teprve když video začalo kolovat na sociální síti, zjistila matka od policie, k čemu vlastně došlo. „Byla jsem v šoku, že se tohle může stát,“ svěřila se matka, která také dodala, že napadení jejího syna poznamenalo. „Nemůžu ho dostat ven. Bojí se,“ řekla.

Hromadná bitka ve Znojmě: Před kamerou se pobily dvě desítky chuligánů

„Případ realizuje pověřený příslušník obvodního oddělení v Nitranské Blatnici jako přečin výtržnictví,“ informovala policejní mluvčí Renáta Čuháková. Podle matky se takto k jejímu synovi chovají kvůli jeho postižení. „Ty děti vidí, jak mluví, že není takový jako oni, že je zaostalejší. Takže si z něho takto dělají srandu,“ dodala.