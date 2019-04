Řidička trolejbusu si podle lidí za jízdy lakovala nehty! Byla pod vlivem drog

K incidentu došlo 12. dubna kolem poledne na trolejbusové lince tři. „Mohu potvrdit, že jsme řidičku trolejbusu skutečně řešili,“ uvedl k nevšednímu případu mluvčí policie Jiří Matzner. Policejní hlídka si na řidičku počíhala na konečné stanici, kde ji podrobila dechové zkoušce a zkoušce na drogy. Tři mrtví po nehodě! Manželé Jana (†23), Marek (†23) a švagr čelní srážku nepřežili

„Ten byl pozitivní. Žena se dobrovolně podrobila odběru krve. Nyní čekáme na výsledky,“ dodal policejní mluvčí. Žena okamžitě přišla o řidičské oprávnění.