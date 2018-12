Vražedkyně se koupala v krvi své oběti: Po propuštění z vězení napadla ženu!

V roce 2007 Stephen Price (31) a Karen Duncan (28) zavraždili muže jménem Scott Burgess (†24) v jeho bytě ve skotském městě Paisley. Vražedkyně se poté nechala svojí sestrou vyfotit, jak se koupe ve vaně plné krve. Nyní policie po ženě znovu pátrá poté, co se vyhnula slyšení u soudu kvůli dalšímu konfliktu.

Roku 2007 se tehdy čtyřiadvacetiletý Scott Brugess dostal do potyčky s dvacetiletým mladíkem jménem Stephen Price. Scott se údajně choval pohrdavě k Stephenovým přátelům, kvůli čemuž mladík v podnapilém stavu zosnoval společně se sestrami Duncanovými plán pomsty.

Společně vtrhli ke Scottovi domů a na muže se vrhli. Price mu zasadil 80 bodných ran nožem, zatímco Karen jej dvakrát bodla šroubovákem. Poté utekli, ale Karen a její sestra Irene (29) se do bytu vrátily a odvlekly Scottovo tělo do koupelny v horním poschodí. Tam jej pohodily do vany a napustili ji vodou. Irene poté pořídila snímky, jak se její sestra koupe ve zkrvavené vodě.

Následně vyřízly zkrvavený koberec a spálily jej. Rozbily mobil, se kterým pořídily fotky a zahrabaly ho. Policie jej však objevila stejně jako hrůzné obrázky. V roce 2008 všechny tři pachatele poslal soud v Glasgow za mříže. Irene dostala 27 měsíců za ukrývání důkazů. Stephen vyfasoval 15 let a Karen 7 let.

Ani po propuštění však Karen nezůstala s čistým štítem. Tento rok 3. listopadu ohrožovala a slovně napadla ženu jménem Stacey Murdoch, jež bydlí rovněž ve městě Paisley. Stalo se tak na ulici Bank Street, kde Karen Duncan bydlí. Útočnici spatřili, že má při sobě zbraně. Policie později zjistila, že se jedná o kuchyňský nůž a šroubovák, tedy stejné zbraně, jimiž byl zabit Scott Burgess.

Šerif David Pender prohlásil, že Karen má být uvězněna na 22 měsíců a 9 měsíců strávit pod dohledem. U soudu se však neobjevila, aby se vyhnula zatčení, a policie po ní tak nyní pátrá.