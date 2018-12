Loni zachránil život bruslaři, letos měl rozsekat kamaráda mačetou! Davidovi (19) děkoval i primátor

K tragédii došlo v sobotu večer v jednom z bytů na Borech. Kevin (†17) podle policie zemřel rukou o něco málo staršího vrstevníka. „Ten byl v bytě se svými známými a sečnou zbraní větší intenzitou napadl do oblasti krku mladíka, který zraněním na místě podlehl,“ popsala policejní mluvčí Martina Korandová. Vražednou zbraň kriminalisté zajistili na místě, údajně se má jednat o mačetu.

Adoptovaný chlapec z jižních Čech zabil nevlastní sestru: K činu se sám doznal

David K. byl po zadržení obviněn z vraždy a putoval rovnou do vazby. Ještě loni mu přitom děkoval plzeňský primátor Martin Zrzavecký za prokázané hrdinství. V lednu totiž zachránil život muži, který se ledem propadl do řeky Mže a bez mladíkova zásahu by možná nepřežil.

„Dne 30. ledna v podvečer hrál David se svým kamarádem fotbal na ledě pod Rooseveltovým mostem. Byli svědky toho, že se v blízkosti pilíře propadl do vody bruslař. David se zachoval jako chlap, neváhal. Když i pod ním začal led praskat, tak si lehl, sundal mikinu, použil ji jako lano a mládence zachránil,“ popsal událost Miroslav Široký, ředitel Hotelové školy Plzeň, který Davida k primátorovi doprovodil. Od města tehdy dostal notebook a od školy sadu profesionálních nožů, které mu měli pomoci k vysněné kariéře kuchaře. Nakonec však vše dopadlo úplně jinak.

Děsivé! Manželka našla v bytě v Plzni muže s probodnutým krkem

Podle kamarádů měli oba mladíci problémy s drogami, Kevin byl dokonce umístěn do ústavní péče. Z pasťáku ale zřejmě utíkal a často se tak objevoval v policejní databázi hledaných osob. Na útěku byl i v době své smrti. Co se mezi mladíky osudný večer odehrálo, zatím není jasné. „Motiv pachatelova jednání je předmětem šetření. Ze strany vrchního komisaře byla nařízena soudní pitva,“ dodala Korandová.

Zdrcení známí oběti vyjadřují smutek ze ztráty oblíbeného kamaráda i na sociálních sítích. „To sis nezasloužil, kamaráde. Měj se tam nahoře krásně. Nezapomenu,“ píše jedna z nich na Facebooku, podle které v hrůzném činu sehrál roli pervitin.