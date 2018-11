Josef (16) zabil svou sestru (†22) kvůli drogám? Maruška se ho pořád zastávala, tvrdí místní

K tragédii došlo v neděli v noci někde mezi Pořešínem a Kaplicí v jižních Čechách. Maruška (†22) se vydala do Pořešína vyzvednout svého nevlastního bratra Josefa (16). S kamarády se měl bavit na pochybné akci, kde se podle zdroje Blesk.cz měly objevit i drogy.

Právě k těm Josef neměl údajně daleko. Marušky rodiče ho adoptovali z dětského domova už jako malé dítě - měli doma tři dcery a už dlouhp toužili po chlapečkovi. Pepa vyrůstal roky ve slušné a mezi místními velmi oblíbené rodině. Problémy se objevily až v posledních měsících. Maruška však za nevlastním bráškou vždycky stála.

"Stále ho hájila a měla moc ráda a takhle se jí za to odvděčil," napsala na Facebooku paní Ludmila. "Zachránit" svého bratříčka jela Maruška i osudný večer. Co přesně se stalo, zatím není jasné. Podle našich informací se dvojice po cestě dostala do sporu a Josef Marušku podřízl.

Jestli spanikařil, nebo se chtěl těla chladnokrevně zbavit, je otázkou. Mrtvou sestru totiž údajně uložil do kufru vozu a odjel do Kaplice-nádraží, kde ovšem později zavolal policii a počkal na jejich příjezd. Podle serveru TN.cz ho k tomu přemluvil kamarád, kterému se s vraždou svěřil.

Mladík se policii prý přiznal a vyšetřovatel už ho obvinil. "S ohledem na skutečnost, že v případu figuruje mladistvá osoba a také s ohledem na pozůstalé i okolnosti případu, nebudeme zveřejňovat podrobnosti," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.