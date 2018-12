Pavla drsně profackoval strážník. Jeho přítelkyně Simona prý po incidentu potratila

Sociální sítí se začalo šířit video, které šokovalo veřejnost. Má sice jen dvě sekundy, je na něm však jasně vidět, jak městský policista fackuje sedícího muže. Okolo stojí lidé, kteří drsné situaci jen přihlížejí. Co se však stalo předtím, na videu není zřejmé. Každá strana tvrdí o incidentu, který se odehrál ve slovenském Humenném 2. prosince, něco naprosto jiného.

V neděli se na Facebooku objevilo video, které má nyní téměř 50 tisíc zhlédnutí. Simona, která ho na sociální síti zveřejnila, jím upozorňuje na to, že měl městský policista v Humenném porušit své pravomoci hodně krutým způsobem. Na krátkém záznamu je vidět, jak fackuje muže, podle slov jejího přítele. Simona však dodává, že strážníci strčili i do ní.

„Doma jsem začala krvácet, potratila jsem. Vyhodil mi mobil, a když jsem chtěla jít s nimi na stanici, musela jsem odpřísáhnout, že v něm nic nemám," přiblížila podle portálu Topky.sk okolnosti v příspěvku. Simonin partner podle ní utrpěl otřes mozku. Fotografie, jak údajně dopadl po útoku, se také objevily na Facebooku. Kromě dvojice z videa měli být na místě, kam přišla policie, ještě dva lidé.

Podlité oko a napuchnutá hlava

Po tom, co se stalo, nemůže Simona ani její přátelé přijít policistovi na jméno. Pavel se údajně ze zranění bude léčit pět dní, Slovenka však tvrdí, že se jeho stav zhoršuje. „Na oko nevidí, protože ho má podlité a má hodně opuchlou hlavu,“ vysvětlila. Sama tvrdí, že přišla o dítě, ale potvrzení od lékaře o tom nemá. Tvrdí, že krátce předtím si dělala těhotenský test, který vyšel pozitivně.

Po nedělní události však měla začít silně krvácet a o dítě přijít. „Nemám lékařské vyšetření, bylo to pro mě trauma a ještě druhý den policajt přísahal, že se mi nic nestane, že děťátko bude zdravé," řekla. Jak dodala dále, vrcholem celého případu pro ni bylo, že po incidentu policie neukázala prstem na jejího současného přítele, ale exmanžela.

„Můj přítel nemá dobrou pověst, ani exmanžel, na každého si něco najdou. Ale takhle nás zbít na místě, kde se lidé scházejí od doby, co sídliště existuje…,“ dodala smutně.

Podle policie se vše odehrálo jinak

Policie má však na celý případ jiný názor. Náčelník Městské policie Humenné Marián Zub se sice se zúčastněnými strážníky osobně nebavil, ale ze záznamu hlídky přiblížil, jak se celý incident odehrál.

Hlídka obdržela hlášení v neděli kolem poledne. Na sídlišti Pod Sokolejem se měla zdržovat skupinka lidí, která popíjela alkohol, mluvila vulgárně, vykřikovala a rozbíjela sklo. „Po příjezdu hlídky MsP na uvedené místo byl už z dálky slyšet velký křik a vulgární nadávky. Za výměníkem se zdržovala skupinka lidí, silně pod vlivem alkoholu, kteří když viděli hlídku MsP, začali na ni pokřikovat různé vulgarismy," přiblížil náčelník. Zaznít měly věty jako „Už přišly kok**i," či „Běžte do p**e,".

Policisté měli skupinu vícekrát vyzvat, aby zanechali svého chování. „Všichni byli vyzváni, aby prokázali svoji totožnost, kde hlídka zjistila, o koho se jedná,“ dodal Zub. Mělo jít o osoby s kriminální minulostí. „Na zdi výměníku a v rukách některých přítomných byly flašky s alkoholem, který uvedení přítomní požívali, a všude v okolí bylo plno rozbitých lahví od alkoholu. Všichni byli upozornění, aby alkohol přestali požívat, na což reagovali se slovy, že si budou dělat, co chtějí a my ko**ti jim nemáme co rozkazovat,“ stojí v policejním prohlášení.

Hlídka skupince řekla, že svým chováním vzbuzují veřejné pohoršení a že požívání alkoholických nápojů na veřejnosti je zakázané. Poté přišly podle policie výhrůžky. Osoba, která se chovala nejvíc arogantně, přistoupila k hlídce a začala vyhrožovat fyzickým napadením. Dotyčný i přes výstrahy policie neměl reagovat. Aktivní odpor a výzvy policistů prý pokračovaly. Muže upozornili, že když nepřestane s útoky a neuposlechne výzvu policisty, použije proti němu donucovací prostředky v rámci zákona o městské policie.

„Tato osoba ani na opakovanou výzvu, aby přestala, nereagovala a začala aktivní útok, při němž kopla jednoho člena hlídky do stehna na pravé noze. Na to byly vůči této osobě ihned použity donucovací prostředky, hmaty a chvaty sebeobrany. I přesto, že kladla odpor, byla tato osoba zpacifikovaná na zemi a na zdi u výměníku,“ popsal situaci náčelník. Poté se měl dotyčný uklidnit. Policie popsala jeho jednání tak, že si uvědomil vážnost situace.

„Žádal hlídku MsP a uvedl, že je v podmínce a že nechce mít žádné problémy. Hlídce MsP se omluvil a svého jednání litoval stejně jako ostatní přítomní. Všichni přítomní byli na své chování důrazně upozornění a z místa následně vykázáni," dodal Zub. Podle policie šlo v tomto případu o známé firmy z kriminálního prostředí. V minulosti měly být stíhané pro drogovou a násilnou činnost. Zub doplnil, že ani na jednoho policistu z hlídky posléze nebyla podaná stížnost, či trestní oznámení.

Dodal však, že ke zranění přišel i policista. V současnosti je na neschopence a doba jeho léčení se předpokládá na 10 až 14 dní. Náčelník také uvedl, že ani jedna osoba ze skupiny nebyla zraněná, ani nežádala o lékařské vyšetření. Dle jeho slov nemohlo ani dojít k potratu, podle něj si totiž žena těhotenství vymyslela, aby jí strážci zákona dali pokoj. Lidé ze skupiny měli mít rozšířené zorničky, což poukazuje na to, že byli pod vlivem drog.

Situaci řeší město

Primátorka Humenného Jana Vaľová k případu uvedla, že náčelníka městské policie požádala o předložení zprávy, zda došlo k porušení pracovních a služebních povinností městského policisty. V případě, že bude naplněná skutková podstata, má připravit započatí trestního stíhání.

„Respektive vypracovat zprávu s poukazem na zákonné povinnosti příslušníka městské policie, obsah pracovní smlouvy a příslušných ustanovení zákoníku práce (ZP), zda zveřejněné jednání příslušníka městské policie závažně porušuje pracovní disciplínu podle ust. § 68 ods. 1 písm. b) ZP pro okamžité skončení pracovního poměru,“ uvedla podle webu Vaľová.

Protože v pondělí odevzdává úřad nově zvolenému primátorovi, vyjádřila se, že věří, že v těchto krocích bude její nástupce pokračovat a případ bude spravedlivě vyšetřen. Dvojici, kterou měl fyzicky policista napadnout, podporuje na sociální síti mnoho lidí. Povzbuzují je, aby případ nenechali jen tak, neváhali a podali na ně co nejrychleji trestní oznámení. Najdou se však tací, kteří upozorňují na krátkost videa a na to, že není jasné, co se stalo záznamem.

Na druhé straně se ve více komentářích uvádí, že muž, který si facky vysloužil, je v Humenném známý výtržnostmi, bitkami, oblibou v alkoholu a měl se zaplést i do drog. Podle informací webu je prý veřejně známé, že byl ve vězení. Informace, že mají dotyčné osoby podmínku, potvrdila i policie. Kdo ale nese jakou vinu na fackovacím incidentu, není jasné. Světlo by do případu mělo přinést vyšetřování.