Maminka a čtyři dcerky uhořely při požáru: Nemám ani na pohřeb, pláče táta

Už tak otřesný a smutný příběh plný slz má nyní dohru. Po smrti své manželky Denisy (†28) a dcer Esmeraldy (†9), Katky (†8), Alexandry (†7) a Daniely (†5), se k situaci vyjádřil i zdrcený otec Peter (29). Z tragédie se ještě nevzpamatoval.

„Od hasičů stále nevíme, co se přesně stalo. Nechceme uvěřit tomu, že by to udělala naschvál,“ řekl slovenskému deníku Nový Čas otec, který tak vyvrátil spekulace o tom, že by požár založila matka jeho dětí úmyslně. Žena měla totiž podle některých zdrojů již dříve sebevražedné sklony a v předvečer požáru zapíjela smrt svého otce.

Peter však přiznal, že mu to s Denisou moc neklapalo. „Měli jsme všechno, střechu nad hlavou i auto. O děti se ale moc nestarala. Neprala, chodili trochu špinavé do školy, proto jsem se s ní občas hádal,“ uvedl. Posteskl si také, že rodina teď zůstala kompletně bez majetku. Podle jeho slov zbylým dvěma dětem shořelo oblečení i věci do školy. V domě zůstaly i zásoby jídla. Peter (12) a Sára (11) neštěstí přežili jen díky tomu, že v osudnou noc spali u babičky. Otec se nyní chystá na pohřeb.

Poslední rozloučení je ale v ohrožení kvůli finančním problémům. „Chci, aby měly děti a žena řádný pohřeb. Nemám už ale žádné peníze,“ povzdechl si pro slovenský web muž, kterého obrovská tragédie poslala do kolen.

Navzdory osudu se ale nevzdává. „Toužím děti vychovat co nejlépe, aby Denisa z nebe viděla, že si žijí dobře, a nebyla smutná. Postarám se o ně, aby měly dobrý život. Zatím ale nevím jak,“ uzavřel uslzený otec, který by nyní uvítal jakoukoli finanční pomoc.

K tragickému požáru došlo v pátek nad ránem ve slovenské osadě Richnava. „Požár tam vypukl před třetí hodinou ráno a zasáhl čtyřpokojový přízemní dům. Následkem požáru došlo k propadnutí střechy,“ řekla mluvčí slovenského Prezídia hasičského a záchranného sboru Zuzana Farkasová.