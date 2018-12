Mišku (†20) zabila opilá řidička: Dcera je mrtvá a ona si běhá po svobodě, pláčou rodiče

Na konci května 2016 jela Michaela autem v okolí slovenského města Třebišov. Z ničeho nic jí však do cesty vjela řidička Miroslava F., která se řítila rychlostí 130 km/h. Obě vozidla se střetla a Miška na místě zraněním podlehla. Policie druhé ženě naměřila 2,5 promile alkoholu. Před jízdou si prý žena rovněž vzala čtyři tablety diazepamu (lék proti úzkosti, který tlumí centrální nervovou soustavu - pozn. red.).

Otec Mišky (†20) zuří! Moje dcera je mrtvá a viník je stále na svobodě!

Přestože okresní soud v Třebišově udělil Miroslavě doživotní zákaz řízení a poslal ji na 8 let za mříže, její advokátka se okamžitě odvolala a řidička zůstala na svobodě. Případu se následně ujal soud v Košicích. „Je to nehorázné!“ stěžuje si otec zesnulé Mišky slovenskému Portálu Pluska.sk. „Neuskutečnilo se ani jedno jednání ze tří stanovených termínů. Proč soudce nevyužije všech zákonných prostředků, aby vinici donutil na přelíčení přijít? Co je to za spravedlivost? Opilá žena nám zabije dítě a užívá si svobodu.“

„Je pro nás velice těžké, že se nemůžeme domoci rozsudku. Slyšeli jsme, že obžalovaná začátkem roku porodila. Samozřejmě dítě za nic nemůže. Ale její mateřství vidíme jen jako možnost, díky níž se může vyhnout vězení, ať to od nás zní jakkoliv krutě,“ dodal otec.

Deník Pluska.sk chtěl rovněž získat vyjádření přímo od obžalované Miroslavy. Ta však nereagovala na zvonění, přestože se v jejím bytě svítilo a byl slyšet pláč dítěte. Rozhovor poskytli alespoň její sousedé. „S manželem Krisztiánem se rozešla, ale má teď nového partnera. S nikým se tu ale nebaví. Jenom pozdraví, a rychle jdou do bytu,“ sdělila jedna ze sousedek.

Poslední soudní jednání bylo stanovené na 30. října, ale neuskutečnilo se z důvodu nemoci obžalované i její advokátky. „Oficiálně byl termín dalšího jednání odročený na neurčito,“ prozradila mluvčí košického soudu Anna Pančurová.

„Ať se soudce zkusí vcítit do naší situace. Rád bych věděl, zda by případ takto natahoval, kdyby se jednalo o jeho rodinu či přátele!“ pověděl rozhněvaně otec nebohé Mišky.