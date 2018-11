Rastislav podřízl své matce Lýdii (†56) krk. Do poslední chvíle tvrdil, že je nevinný

Jeho výmluvám nikdo neuvěřil, a trestu proto neunikl. Rastislav ze slovenské obce Betliar u Rožňavy na východě Slovenska sice od začátku tvrdil, že se jeho matka bodla sama, ale všechny důkazy hovořily proti němu. Lýdia (†56) zemřela loni poté, co jí byla zasazena do krku silná rána.

O úmyslu usmrtit ji neměl soudce žádné pochybnosti a mladého muže poslal do vězení na 20 let. Rozsudek zatím není právoplatný. Obhájkyně v pondělí žádala soud o osvobození obžalovaného a on sám tvrdil, že je nevinný. Soudce byl nekompromisní.

Neuvěřil, že byl Rastislav nepříčetný, protože podle znalců netrpěl žádnou dušení chorobou a v době spáchání trestního skutku byl plně zodpovědný za své činy. Rozhodl bez ohledu na to, že v této rodině byl alkohol na denním pořádku. Po pohřbu otce další tragédie: Rastislav podřízl mámě krk, tvrdí sousedé

Ve výpovědi jedné svědkyně dokonce na adresu poškozené zaznělo, že byla monstrum, ale sama se zabít nedokázala. Pitva ukázala, že Lýdie měla v krvi až 2,2 promile alkoholu. Den předtím pochovala svého manžela Mariána.

I on často pil. „Ať byli rodiče, jací byli, stále byli moje. Nadevše jsem je miloval. Nikdy bych svou mámu nezabil. Budu si vyčítat do konce života, že jsem tomu neštěstí nedokázal zabránit,“ řekl podle Nového Času v závěrečné řeči Rastislav. Vražda expolicisty Róberta Remiáše (†25): Posun ve vyšetřování po 22 letech

Agresivitu sedmkrát soudně trestaného muže po vraždě zachytilo i video taxikáře, kterému rozbil balvanem okno auta. I když svůj krvavý zločin zatloukal, stopy na jeho košili a na noži, kterého se zbavil za plotem, ho podle soudu jasně usvědčují.