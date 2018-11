Terezu ve vězení zlomili: U soudu se rozbrečela! Blíží se konec

Tereza strávila v pákistánském vězení již bezmála rok a pomalu to vypadá, že se tíha situace začíná podepisovat na její psychice. Ačkoliv k soudu ve většině případů přichází s úsměvem a vtipkuje se svou kordonou úředníků a právníků, realita asi bude jiná.

Právě to se ukázalo na jednání v úterý. I tentokrát Tereza nakráčela k soudu s úsměvem, jenže karty se obrátily, když vyšla ze soudní síně. Před novináři se rozplakala a jen marně se pokoušela nenápadně utřít slzy. Její právník se ji snažil utěšit, a dokonce se mu podařilo ji přimět k úsměvu.

Jenže jak dlouho jí úsměv vydrží? Podle pákistánských médií by rozsudek měl být znám do konce roku. Ale něco podobného sliboval soudce již dříve - tehdy určil konec října, který viditelně propásl... Podle Ministerstva zahraničních věcí to ale začíná vypadat nadějně.

„Žalobce i obhájce přednesli finální argumenty a ve středu 28. 11. by mohlo být soudcem stanoveno datum rozsudku," řekla Blesk.cz mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

Podle serveru Pakistanaffairs Tereza svůj pláč vysvětlila tím, že už je unavená z neustálého protahování soudních jednání a nejistoty s tím spojené. Té už bude očividně ale brzy učiněna přítrž!

Zatím se nedá s jistotou říct, zda bude verdikt v Terezin prospěch či zda skončí na dlouhé roky v místním vězení. Státní zástupce minulý týden podal na Terezu další obžalobu, jenže to trošku vypadalo jako snaha o pozdržení soudu. Podle jednoho z místních právníků totiž žaloba nemá dostatek důkazů, aby byla Tereza skutečně odsouzena.

Terezu zadrželi na letišti v Láhauru celníci při třetí kontrole. V jejím kufru objevili devět kilogramů heroinu, který měla odvést do Spojených Arabských Emirátů a odsud do Irska.