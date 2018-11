Adámek, kterého nechali krvácet na chodbě nemocnice, měl záchvat! Otec se pustil do pardubické nemocnice

Adámek nastoupil do nemocnice se svou maminkou Janou C. na operaci mandlí. Operace proběhla dobře, ale o několik dní později nastaly komplikace. „Po několika dnech, kdy je Adámek hospitalizovaný, začne masivně krvácet. Aspiruje krev,“ popsali rodiče na webu, který je věnován Adámkovi. Na Youtube se nyní objevila dojemná prezentace, která na existenci facebookových stránek Pomáháme Adámkovi upozorňuje. Nešťastný hoch navíc prodělal tento týden epileptický záchvat.

Chlapec byl hospitalizován v nemocnici v Pardubicích. Mělo se jednat o rutinní zákrok. Nejdříve byla naplánovaná operace nosních mandlí, ovšem poté lékaři rozhodli, že provedou také operaci mandlí krčních. Adámek se těšil, že po zákroku nebude už tolik smrkat. Všechno však bylo jinak.

„Přesně před rokem a půl, 14.5.2017....se můj syn Adámek nedočkal pomoci tam, kde ji všichni hledáme a očekáváme. Jak jste mohli něco takového dopustit....ten malý kluk krvácel v pardubické nemocnici, na Dětském a ORL oddělení,“ stojí v příspěvku na facebookové stránce Pomáháme Adámkovi.

Maminka prosila sestřičku, aby zavolala ARO, ale marně. Místo toho byla uprostřed noci poslána na ORL, kam měla dojít s krvácejícím dítětem pěšky. Poté, co dorazili na oddělení, zjistili, že tam nikdo není. Doprovázející lékařka je nechala bezprizorně na chodbě a s rukama v kapsách odešla pryč.

Vyděšená sestřička je pozorovala s rukou na ústech. „Na místě zjistili, že ambulance je zamčená a opuštěná. Dětská lékařka, která je doprovázela, od syna vzápětí v klidu s rukou v kapse odešla, aniž by mu jakkoliv pomohla. Později je opustila i bezradná dětská sestra,“ řekl tatínek.

Dlouhých třináct minut čekala maminka s dítětem na chodbě. Vystresovaná žena dokonce na chvíli omdlela. „Nedovedete si představit, jak dlouhých mi těch třináct minut připadalo. Jako celá věčnost,“ řekla maminka Jana C. pro seznamzpravy.cz. Když dorazil lékař, našel chlapečka chroptícího a v bezvědomí. „Zahájil čtyřicet minut trvající resuscitaci, jež sice byla úspěšná, ale syn v důsledku těžkého poškození mozku z nedostatku kyslíku zůstal v kómatu,“ řekl tatínek a dodal, že posléze byl Adámek převezen do nemocnice v Hradci Králové.

Chlapec má poškozený celý mozek. „Nikdo na něho 13 minut ani nesáhl, nikdo se na něho vlastně ani nepodíval....v nemocnici....v krajské nemocnici....ten malý kluk má poškozena všechna centra v mozku....je v kómatu...zničili jste mi syna....a je vám všechno naprosto jedno.....co je to za lidi, kdo řídí tuto nemocnici....kdo zřizuje tuto nemocnici....i vám je všechno jedno....ve vašem zařízení byl zničen dětský život a děláte, že se vás to netýká...rok a půl naprostá lhostejnost,“ stojí dále v příspěvku na sociální síti.

Vedení špitálu se vzhledem k vyšetřování odmítlo k případu blíže vyjádřit. Pochybení si však nepřipouští. „Bohužel, ani při vynaložení maximálního úsilí není možné vždy předejít komplikacím, které se mohou při poskytování zdravotních služeb vyskytnout,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Rodina dosud nedostala zprávu z nemocnice. „Všechno bylo tak rychlé a profesionální. A zřejmě právě proto byla zničena část zdravotní dokumentace a zřejmě právě proto na další část zdravotní dokumentace již rok a půl čekáme. Cítím, jak je to každý den těžší a těžší. Já vím, že vedení nemocnice čeká, až to bude pro nás tak těžký, že už nebudu moci ani sednout k počítači a psát o tom, co bych nikdy nikomu nepřál,“ píše zdrcený rodič.

Na závěr se podělí o vypjaté zkušenosti z předešlých dnů. „Před dvěma dny jsme k Adámkovi volali Zdravotnickou záchrannou službu Pardubice, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje z důvodu náhlého epileptického záchvatu,“ píše s tím, že posádky dvou vozidel byly u Adámka do tří minut. „To jsou profesionálové!!!!!!....DĚKUJEME“ dodává Adámkův otec.

Dojemná prezentace upozorňuje na Adámkův případ.