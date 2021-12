Neznámý pachatel poškodil u kladenské nemocnice celkem 11 aut. Ve většině případů patří zdravotníkům z tamního špitálu. Policie se incidentem zabývá. Zdravotní sestřička Lucie si myslí, že by mohlo jít přímo o útok na zdravotníky, nemocnice to ale spojovat nechce.

K poškození celkem jedenácti aut došlo v noci v neděli 28. listopadu. Vozidla měla buď propíchnuté pneumatiky, poškrábaný lak nebo ukopnuté zrcátko. Jednou z poškozených byla i zdravotní sestřička R.H., která měla na vozidle propíchnuté všechny čtyři pneumatiky.

Na případ upozornil web Seznam Zprávy. Tomu mluvčí Oblastní nemocnice Kladno Barbora Pittnerová řekla, že došlo k poškození aut jak na parkovišti nemocnice, tak i před areálem urgentního příjmu. Zároveň ale nechce útoky spojovat s covidem či očkováním.

Lucie Lidická, hlavní sestra, si ale myslí něco jiného. „K něčemu podobnému tu nikdy nedošlo. Občas nabourání z nepozornosti. Toto je jednoznačně cílený útok. Zdravotníci mají označené auto kartičkou, takže si to můžeme vysvětlovat jako cílený útok na zdravotníky. Nebyla to náhoda, cílený útok to určitě byl,“ uvedla pro web.

Sestřičku R. H. z počátku ani nenapadlo, že by se lidé k něčemu takovému mohli snížit. „Nechci věřit, že lidé už jsou opravdu tak zlí. Všechny ty komentáře pod zdravotnickými příspěvky jsou strašné. Už to sama ani nečtu, je mi z toho smutno a tohle už by byl vážně vrchol. Ať ho/je hlavně brzo chytnou, ať máme o starost méně. Věřte mi, že starostí okolo toho auta bylo až až,“ popsala.

Incidentem se zabývá už i Středočeská policie, která ví pouze o šesti vozidlech. „Co se týče poškození cizí věci, tak tam hrozí až trest odnětí svobody jeden rok. Ale samozřejmě záleží i na škodě. Pokud bude škoda vysoká, tak i trestní sazba bude vyšší,“ uvedla policistka Michaela Richterová. Pro Blesk dodala, že je možné, že budou zveřejňovat výzvu k přihlášení možných dalších obětí.

Za poškození cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok. Záleží ale i na způsobené škodě, pokud bude vysoká, stejně tak se zvýší i trest.