Maminku i s dítětem vylovili ve středu večer policisté z řeky Blanice ve Vodňanech. Pomoc přivolali studenti, kteří se vraceli na internát. Na mostě si totiž všimli opuštěného kočárku a kabelky, pak uviděli topící se dvojici. Dítě muselo být resuscitováno a do nemocnice ho převezl vrtulník. Případem se zabývá policie. Podle některých informací však žena skočila do řeky sama, údajně kvůli domácímu násilí. Svědek prozradil Blesku, že ji viděl s kočárkem bezcílně chodit sem a tam už odpoledne.

Podezřelého kočárku, který osaměle stojí na mostě, si ve středu večer všimli studenti prvního ročníku ze střední rybářské školy. Když se pořádně rozhlédli, spatřili ve vodě ženu. Neváhali a ihned přivolali pomoc. „Nedokázali se k ní přes proud dostat, a navíc další student, který svítil na hladinu řeky, volal, že o kus dál plave malé dítě,“ uvedl mluvčí policistů Jiří Matzner.

Naštěstí díky oznámení mladíků brzy dorazili dva policisté. Ti s obrovským úsilím dostali mámu i dítě na břeh. U malého chlapečka museli ihned zahájit oživování. Pak si ho převzali do péče záchranáři, kteří ho letecky přepravili do Prahy. Skončil ve Všeobecné fakultní nemocnici a podle její mluvčí je připojen na přístroj ECMO, který zajišťuje mimotělní oběh. Ženu přepravila do nemocnice sanitka.

Případem se zabývá policie. „Co ženu dohnalo k tomuto kroku? Na to se budou ptát i kriminalisté,“ uvedl Matzner. Podle CNN Prima News však prý žena chtěla spáchat sebevraždu a dokazují to příspěvky na sociálních sítích. K ukončení života ji mělo dohnat několikaleté fyzické a psychické týrání ze strany otce jejího dítěte. Podle Primy jde o chlapečka.

Blesk mluvil se mužem, který má nedaleko místa neštěstí chatu. Ten si uvědomil, že ženu s kočárkem viděl už odpoledne bezcílně chodit sem a tam. „Mám chatu nedaleko. Zpětně jsem si uvědomil, že ta žena tam s kočárkem jezdila sem a tam už odpoledne. Musela být na dně,“ sdělil.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.