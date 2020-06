Jak píší New York Times, případ se stal v Novém Dillí. Neelam Kumari Gautamovou probudily silné bolesti. Její manžel ji hned naložil do rikši a vydal se s ní do nejbližší nemocnice. Tam je ale odmítli přijmout, a tak zkoušeli další nemocnici. A další. A další. Všude s nepořízenou.

Těla na chodbách, místo nemocnice vagony. Indie nezvládá nápor pacientů s koronavirem

Plné nemocnice a lidé umírající v sanitkách

„Proč mě ti doktoři nechtějí vzít? Co se děje? Zemřu?“ ptala se svého manžela pořád dokola. Pan Singh začal panikařit, protože si uvědomil, co je asi čeká. Koronavirus nabral v zemi na síle a Indie teď hlásí každý den obrovské počty nových nakažených. Vyšší růst má pouze Brazílie a USA.

Média v zemi informují o případech, kdy pacienti umírají v sanitkách nebo rovnou na ulicích, protože se jim nedostává zdravotnické péče ani v kritickém stavu. Případ paní Gautamové je jenom jeden případ, který ilustruje drtivý dopad světové pandemie na miliardovou asijskou zemi.

Bez jídla i bez peněz. Zoufalý muž musel ujít 2000 kilometrů, aby se v karanténě dostal domů

Indická vláda výslovně přikázala, aby kritické případy a pohotovost měly přednost, ale i přesto se mnozí pomoci nedočkají, především v hlavním městě. V metropoli a okolí žije více než 26 milionů obyvatel: „Šance najít lůžko pro pacienty s koronavirem je momentálně mizivá, stejně tak pro pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči,“ upozorňuje německé velvyslanectví v Novém Dillí.

Nejvyšší soud: Situace je žalostná

Po tom, co byly v médiích zveřejněny záběry mrtvých těl v hale státní nemocnice, vydali soudci Nejvyššího soudu vyjádření, kde popisují situaci v Dillí jako „žalostnou, hroznou a patetickou“. Kromě toho se Indie musí vyrovnat i s ekonomickou krizí, která už teď připravila o práci přes 100 milionů lidí. Premiér Módí odmítl návrhy uzavřít zemi v rámci boje s virem a trvá na dalším otevírání.

Paní Gautamová pracovala v továrně na elektrické kabely a její manžel je zaměstnán jako opravář tiskáren ve vydavatelství. Společně plánovali stěhovaní do okrajové části Dillí, kde si chtěli koupit byt, kde by bylo dost místa pro větší rodinu. Mají už jednoho staršího syna Rudrakše, který právě oslavil šesté narozeniny.

„Dřív než koronavirus nás zabije hlad.“ Pandemie tvrdě dopadla na ty nejchudší

Závod s časem

Na začátku devátého měsíce těhotenství strávila paní Gautamová pět dní v nemocnici, protože se u ní objevil vysoký tlak a krvácení. 5. června začala rodit, ale hned v první nemocnici je překvapil nepříjemný doktor, který jim prý řekl: „Pokud si dáte dolů roušku, dostanete facku.“ Navíc žena potřebovala kyslík, který v nemocnici měli, ale místo toho je radši poslali pryč.

Doktor z druhé nemocnice se k případu vyjádřil a řekl, že žena potřebovala lůžko na JIP, kterou ale u nich nemají. Třetí nemocnice byla ta, kde Gautamová strávila už před tím pět dní během těhotenství. Tam jí poskytli kyslík, ale pak ji ze strachu z koronaviru poslali pryč. „Jsme malá porodnice, udělali jsme, co bylo v našich silách,“ řekl ředitel nemocnice Ravi Mohta.

15 hodin cestování

Ve čtvrté nemocnici se ji pokusili stabilizovat a podle slov zařízení jim nabídli převoz sanitkou, Singh ale toto označuje za lež. Proto svou manželku vozil sám v rikše z jedné nemocnice do další. V jedné z nich potkali policisty, kteří se snažili lékaře přesvědčit, aby ženu v bolestech přijali, ale neúspěšně: „Bylo jim jedno, jestli přežije, nebo ne,“ popisuje zoufalou situaci vdovec.

Pak je sanitkou odvezli do nemocnice vzdálené přes 40 km, ale to už bylo odpoledne a venku bylo téměř 38 stupňů. Žena už ztrácela síly, a když dorazili do osmé nemocnice, po 15 hodinách cestování zemřela. Nepřežilo ani dítě. Předběžné vyšetřování zatím ukazuje na nedbalost: „Vedení a zaměstnanci nemocnice byli obviněni z nedbalosti.“