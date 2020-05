České aerolinie (ČSA) v pondělí po více než dvou měsících obnovily svůj pravidelný provoz, tři jejich letadla krátce po sedmé ráno odletěla z Prahy do Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu. Jde o první tři obnovené linky, další budou následovat v příštích dnech. Společnost v polovině března kvůli koronavirové krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka.

Společnost už dříve avizovala, že spouštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců.

První odletělo letadlo do Paříže, plánovaný odlet v 6:55 se opozdil minimálně, podle údajů letiště spoj odletěl v 7:02. Krátce na to následovaly i spoje do Amsterdamu a Frankfurtu. Všechny linky poletí dnes z Prahy dvakrát, stejně jako ve druhém směru.

První odlety pravidelných linek ČSA po pandemii koronaviru (18. 5. 2020) | Reprofoto Letiště Praha

ČSA plánují v následujících dnech obnovit ještě další linky. Ve čtvrtek 21. května by měly začít létat do Stockholmu a od 25. května do Bukurešti.

Podle původních informací měly být v příštím týdnu obnoveny také linky na Ukrajinu, konkrétně do Kyjeva a Oděsy. Dopravce je ovšem nyní na svém webu mezi spuštěnými linkami neuvádí. Do Kyjeva by podle rezervačního letu měl první spoj letět 3. června, do Oděsy pak o den později.

Havlíček: Stát může koupit celé Smartwings. Babiš: O pomoc aerolinkám požádaly cestovky

Do Prahy se vrátily Eurowings i KLM

ČSA se tak přiřadí k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düssledorfu, které první let podnikly 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

Zhroutila se v slzách. Reportérka CNN popsala zoufalou snahu dostat se z Turecka za rodinou

Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří zahraniční divize, tak v dubnu přepravila 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným období loni. V posledních týdnech se na politické scéně diskutuje o možné státní pomoci pro Smartwings.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.