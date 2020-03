Nakažená žena z Prahy 6 byla odmítnuta jinde, nechala se tedy vyšetřit za vlastní peníze. Hlavní hygienička Eva Gottvaldová přitom uvedla, že ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s většími soukromými laboratořemi „gentlemanskou dohodu“, že testování na nemoc COVID-19 poskytovat nebudou. Zařízení, na které se žena s koronavirem obrátila, ale takové tvrzení odmítá.

„Nikde není psáno, že soukromé laboratoře nesmí diagnostikovat koronavirus. To je nějaká kachna,“ hájila postup laboratoře její vedoucí Soňa Peková pro iDnes.cz. Resort zdravotnictví totiž testování soukromým zařízením zakázat nemůže.

Případy koronaviru v Česku: Žena přijela z Itálie, trpěla zimnicí, horečkou i bolestmi svalů

Laboratoř testuje i zvířata

„I kdybych o takové dohodě věděla, nesouhlasila bych s ní. Státní zdravotní ústav nemůže saturovat požadavky celého okolí,“ řekla Peková navíc serveru Lidovky.cz. Podle ní její zařízení vyšetřilo již desítky lidí, kteří o test za zhruba 1264 korun projevili zájem. „Státní“ testy přitom podle oficiálního vyjádření vyjdou na čtyřnásobek.

Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová (4. 3. 2020) | Blesk:Daniel Černovský

Laboratoř, která test provedla, zařadila vyšetření na nemoc COVID-19 do své nabídky podle dostupných informací 30. ledna. Kromě lidských vzorků provádí laboratorní testování i u zvířat.

Zmíněná žena, u které se nákaza potvrdila, nejprve podle doporučení zdravotníků telefonicky kontaktovala svého praktického lékaře. Ten jí ale odmítl s tím, že její obavy jsou neodůvodněné. Nenavštívila totiž rizikovou oblast, za kterou je považována například italská Lombardie, ale sousední Trentino.

Podle informací ČTK ženinu žádost o test odmítli i na infolince Státního zdravotního ústavu. Rozhodla se proto kontaktovat soukromou laboratoř, ve které jí test vyšel jako pozitivní. Se stejným výsledkem dopadlo i následné vyšetření provedené Národní referenční laboratoří.

Koronavirus ONLINE: Již 12 nakažených v Česku. Onemocněl i manžel matky z Prahy

Vojtěch: Není možné, aby testy prováděl kdokoli

Postup lékaře, který odmítl ženu vyšetřit, brání i ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Pobývala v oblasti, kde Italové hlásili jeden případ nákazy a nehlásili komunitní přenos. Je otázka, jaký mají Italové přehled,“ uvedla lékařka.

Video Karanténa kvůli koronaviru: Přijdu o peníze? Co se psem? Odpovědi, které byste měli znát - Bára Horáková, Lukáš Červený, reuters

Ministr Adam Vojtěch postup nakažené ženy kritizuje z důvodu, že o svém podezření neinformovala hygieniky, což je jeden z kroků, které resort zdravotnictví při podobných obavách doporučuje. „Jestli byla ženě z Prahy doporučena k otestování soukromá laboratoř, není to správně. Není možné, aby testy prováděl kdokoli, musí to mít řád,“ řekl ve středu ministr.

Peková ze soukromé laboratoře si naopak myslí, že na provádění testů nestátními zařízeními není nic závadného. „Nejsou na to žádné legální restrikce, pokud laboratoř testování dokáže nabídnout v kvalitním provedení. V případě, kdy se objeví epidemie, stát by měl podpořit laboratoře, které mohou nabídnout tento servis, aby nebyly jiné laboratoře, například Státní zdravotní ústav (SZÚ), zahlceny. Myslím, že je to nyní kontraproduktivní,“ řekla pro Lidovky.cz.

V Česku je novým koronavirem podle čtvrtečních informací ministerstva zdravotnictví nakažených už 12 lidí. Kromě ženy z Prahy 6 jde i o jejího manžela, tři děti ani děda to naopak „nechytli“.