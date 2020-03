Sněmovní verze návrhu zákona počítala s tím, že stát by nahrazoval ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, jeho zdraví nebo domácnost. Vláda původně navrhovala odškodňovat majetkovou a nemajetkovou újmu. Náhradu za duševní útrapy blízkých nechali zákonodárci beze změn.

Očkování není jistota. A koronavirem se můžete nakazit i přes oči, varuje epidemiolog

Senátní znění novely se podle senátora Lumíra Kantora (za KDU-ČSL) obsahově vrací k původní vládní verzi. Obsahuje podle něho i pojistky, aby institut odškodnění nebyl zneužíván. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pozměňovací návrh horní komory podpořil.

Desítka případů za rok

Odškodnění by podle předlohy bylo vypláceno do půl roku od doručení žádosti, pokud chybu neudělal očkující lékař nebo výrobce vakcíny. Maximální výši náhrady norma nestanoví. Ministerstvo zdravotnictví chce postupovat podle občanského zákoníku a podrobnosti stanovit vyhláškou. Předpokládalo, že celková výše náhrad nepřesáhne 100 milionů korun ročně. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně.

Proč černý kašel znovu zabíjí? Vakcína už neposkytuje trvalou ochranu, varuje expert Podmínkou odškodnění bude žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Kvůli obtížnému prokazování předloha nevyžaduje důkaz příčinné souvislosti. Neúspěšní žadatelé by se mohli obrátit do čtyř let na soudy.

Oprávněnost posoudí komise

Ve složitých případech bude ministerstvu zdravotnictví pomáhat při posuzování žádostí odborná komise. Vyjadřovat se bude k tomu, zda za újmou na zdraví skutečně stojí povinné očkování, nebo ne. Komise by mohla podle dřívějších informací posuzovat odhadem až několik set případů.