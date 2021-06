Koronavirus ONLINE: Změny v cestování, začíná platit covid pas a konec testů v práci

Střední odborné školy nebudou muset v následujících třech letech se stávajícími žáky ve výuce probrat vše, co jim ukládají takzvané rámcové vzdělávací programy (RVP). Ředitelé se budou moci rozhodnout některé části učiva vypustit, aby naopak mohli posílit výuku látky důležité pro daný obor. Umožnit by to měl dodatek ministerstva školství ke vzdělávacím programům, který má platit od 1. září. Ministerstvo tak chce podpořit dohnání potřebných znalostí a dovedností, které školy tento školní rok nestihly žáky naučit. Vyplývá to z informací, které úřad poslal ředitelům škol. Materiál má ČTK k dispozici.

Podle ministerstva je zřejmé, že naprostá většina škol musela v uplynulém školním roce kvůli výuce na dálku upravit obsah vzdělávání tak, že některá témata upřednostnila a jiná upozadila. Výuka v plném rozsahu podle školního vzdělávacího plánu podle úřadu většinou nebyla možná a ministerstvo ji ani nedoporučovalo. Nejpozději v srpnu chce proto školám poskytnout doporučení, na co by se ve vzdělávání měly zaměřit v následujícím školním roce, kdy podle ministerstva Česká školní inspekce nebude dodržování vzdělávacích plánů kontrolovat.