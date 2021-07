Koronavirus ONLINE: Zhoršení situace v Česku, nová výhoda pro očkované a olympiáda bez diváků

Ve Zlínském kraji bylo dosud proti covidu-19 očkováno 168 dětí do 15 let. Registrace k očkování dětí starších 12 let byla spuštěna v celé republice před týdnem, v noci ze středy na čtvrtek. V dané věkové kategorii je v kraji zhruba 20.000 dětí. Dvě děti do 15 let mají již v kraji ukončené očkování, jde však o chronické pacienty, kteří byli očkováni dříve, řekl dnes ČTK krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Termín očkování má rezervovaný 804 dětí, na volný termín čeká 812 dětí. „Děti, stejně jako dospělí, dostanou termín od dvou do sedmi dnů. Děti mají samostatný kalendář, který se řídí možnostmi pediatrů,“ uvedl Lučan. Nyní se podle něj jedná o tom, aby mohly být děti očkovány také vakcínou společnosti Moderna. „Pokud tomu tak bude, uděláme vše pro to, abychom přesunuli očkování dětí do ordinací praktických lékařů,“ uvedl Lučan.