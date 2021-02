Koronavirus ONLINE: Zeman odletěl z ČR. A policie si došlápne na odmítače opatření

Hamáček si chce došlápnout na ty, co plánovaně odmítají opatření

Vicepremiér Jan Hamáček na vládní tiskovce děkoval lidem, kteří dodržují vládní opatření. „Bohužel je zde velmi malá skupina, kteří to nedodržují a opakovaně ta nařízení porušují a dokonce si někteří na tom staví v uvozovkách živnost,“ podotkl.

„Navrhujeme upravit již existující registr přestupků. Chci jasně zdůraznit, že nevytváříme žádný nový registr hříšníků,“ poznamenal Hamáček. Záznamy mají sloužit k tomu, aby se odpovídající orgány při sankcích mohly podívat, zda dotyčný již přestupek nespáchal někde jinde.

„To je to, co chceme, nic víc, nic míň. Aby pokud něco řeší na jednom konci republiky, měli jistotu, že pokud mu dají tu nižší sazbu, tak je to proto, že je to první přestupek a že nedávají nejnižší sazbu nějakému přestupkovému recidivistovi. Není to žádný nový seznam, nejsou to žádné smolné knihy,“ poznamenal Hamáček.

„Pokud někdo opravdu plánovaně a plánovitě odmítá opatření respektovat a ohrožuje tak ostatní např. pořádání různých koncertů v restauracích, kde se servírují alkoholické nápoje bez toho, aby ti lidé měli roušky či základní ochranné prostředky, tak je potřeba na to reagovat a policie musí mít adekvátní pravomoci tyto věci postihovat,“ vysvětloval Hamáček.