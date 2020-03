Česká vláda přitvrdila v opatřeních proti šíření nového koronaviru a vyhlásila stav nouze. Zakázala akce pro víc než 30 lidí, od pátečních 06:00 zakázala vstup na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Od pátku bude také mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do restaurací, zastavit se musí také stravovací služby v nákupních centrech. Česko také zakazuje vstup všem cizincům z rizikových oblastí, Kromě Číny a Itálie je to třeba Německo, Rakousko, Španělsko nebo Velká Británie. Zákaz platí i opačně – Češi nesmí vycestovat do těchto zemí. Na hranice s Německem a Rakouskem se vrací kontroly, otevřeno bude jen 11 přechodů. Odvolala také hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Světová zdravotnická organizace nazvala šíření nového koronaviru pandemií. Spojené státy na měsíc zakázaly vstup všem Evropanům s výjimkou Britů. V Česku je potvrzených 94 případů, nákaza se objevila ve všech krajích. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.