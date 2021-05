Koronavirus ONLINE: Žačky ve škole omdlely kvůli respirátoru. A 29 948 mrtvých v Česku

Praktici nakonec dostanou méně vakcín Moderny, než čekali. Upozornil na to iRozhlas.cz. Místo 50 tisíc to bude jen 37 tisíc dávek vakcíny. „Polovina bude distribuována do ordinací a polovina odložena na druhé dávky,“ uvedl mluvčí distribuční společnosti Avenier Martin Nesrsta.