Koronavirus ONLINE: Za pátek v ČR přibylo nejvíc nakažených od května. Nejhůř je na Ostravsku

Z programu COVAX měla Afrika do konce letošního roku dostat 470 milionů dávek vakcín, zatím jich tam bylo dovezeno dle odhadů 89 milionů. Zčásti je to dáno vývojem v Indii, která coby velký výrobce letos na dlouho vývoz zastavila kvůli epidemické krizi doma.



Richard Mihigo ze Světové zdravotnické organizace (WHO) řekl, že vina spočívá i na „bohatých státech, které z trhu odčerpaly většinu nabídky a program COVAX tak neměl být z čeho zásobován". Vakcíny s krátkou dobou platnosti vyvolávají v zemi nedůvěru ve vakcíny vůbec. „Vypadá to, že se země, které už většinu vakcín použily, zbavují těch zbylých posíláním do Afriky,“ řekl.