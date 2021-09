Koronavirus ONLINE: Vojtěch promluvil o očkování dětí pod 12 let. A kritika třetí dávky

Zásoby testů na covid-19, které školám zbudou po ukončení poprázdninového screeningového testování žáků, by pro případ potřeby měly zůstat ve skladech škol nejméně do konce října. Pokud by se testování žáků na koronavirus muselo obnovit, oznámily by to úřady nejpozději sedm dní předem. Množství zbývajících zásob v jednotlivých školách chce úřad zjistit v nejbližších týdnech. Stále také ještě jedná s ministerstvem zdravotnictví o výjimce z testování pro školní plavání. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství zaslalo do škol. Materiál má ČTK k dispozici.

„V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději sedm dní před opětovným zahájením testování,“ sdělil úřad. Tato doba by se podle něj využila na přípravu a zajištění distribuce potřebných testů pro školy. V nejbližších týdnech chce i proto úřad zjistit, kolik testů v jednotlivých školách zbylo. Podle výsledků průzkumu by se pak podle něj rozhodlo o případném dalším zajištění testů nebo o vrácení testů ze škol do centrálních státních skladů.