Koronavirus ONLINE: Vojtěch chce roušky při výuce, Plaga zuří. A v Praze bude týden prázdnin?

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za úterý přibylo 3241 potvrzených případů, v nemocnicích je už 620 lidí. Ve středu odpoledne mimořádně zasedne vláda a bude se opatřeními proti šíření koronaviru zabývat. Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Má jít o pět krajů. Šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO) to v České televizi odmítl, volá po návratu testování žáků. A primátor Zdeněk Hřib (Piráti) by chtěl v Praze prázdniny protáhnout na týden. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.