Koronavirus ONLINE: Vláda chce dalších 30 dní nouzového stavu. A Maláčová tepe Havlíčka

Povinnému testování uniknou už jen lidé na home office. Od 6. dubna budou muset mít test i lidé ve firmách do deseti zaměstnanců, neziskových organizacích i OSVČ.

„Testování ve firmách a úřadech je jedna z nejúspěšnějších akcí celé pandemie. Dnes předkládáme rozšíření ještě na firmy do 10, neziskovky a OSVČ, pokud nepracují z domova. Denně tak budeme mířit až na 500 tis. testů, což nemá v Evropě v poměru k počtu obyvatel obdoby,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO) pro Blesk Zprávy ještě před odsouhlasením návrhu.

„Zatím odhalujeme díky firemnimu testování cca tři tisíce pozitivních lidí denně. Je ale patrné, že pozitivita ve druhém kole je zhruba poloviční,“ řekl Havlíček a pokračoval: „S ohledem na to, že to je logisticky mimořádné náročné a řada firem by to nezvládla, neboť už dnes si to rozkládají na všechny dny, tak ještě počkáme na jedno kolo testování, vyhodnotíme to a mezitím domluvíme se svazy, jak to organizovat. A to jak po stránce procesu ve firmách, tak s ohledem na kontrolu a kompenzace.“

Vláda také žádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů.