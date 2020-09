Koronavirus ONLINE: Většina Česka zoranžověla. A Prymula znovu přitvrdí v opatřeních

Povinná karanténa vyhlášená řadou západoevropských států pro lidi přijíždějící z Česka komplikuje Čechům žijícím v zahraničí jejich volební plány. Někteří budou muset chystanou cestu na krajské a senátní volby zrušit, jiní čekají na vývoj situace do poslední chvíle. Pro další je řešením dočasná práce z domova, díky níž mohou při cestě zpět vyhovět karanténním pravidlům.

Na rozdíl od parlamentních či prezidentských voleb totiž nemohou lidé v těch krajských hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Některé krajany to přimělo naplánovat si cestu do rodné země. Jenže zatímco ještě začátkem září byla z většiny evropských států zcela bezproblémová, v posledních týdnech například Belgie či Nizozemsko vzhledem k rychlému šíření koronaviru v Česku situaci přehodnotily a lidi by po návratu z ČR čekal nástup do karantény.