Koronavirus ONLINE: V USA schválili první vakcínu. A 6202 případů za pátek v Česku

Koronavirus se od počátku pandemie celosvětově prokázal u více než 70 milionů lidí, přes 1,59 milionu z nich zemřelo. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie covidu-19 globálně monitoruje. Nejhůře zasaženými zeměmi jsou co do počtu nakažených Spojené státy, Indie a Brazílie.