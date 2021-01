Koronavirus ONLINE: V obchodech a MHD povinné respirátory místo roušek? Babiš to zvažuje

Jihomoravský kraj zahájil dnes v Těšanech na Brněnsku u seniorů nad 80 let očkování proti covidu-19. Celkem se k dávce ve zdravotním středisku přihlásilo skoro 50 lidí. Nemusejí se registrovat ani chodit do nemocnice, řekl novinářům hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj by se projekt měl týkat více než 160 obcí, kde tvoří polovinu obyvatel senioři nad 80 let. Na čtvrtek a pátek měl kraj naplánované další obce, podle hejtmana je však nedostatek vakcín, což celou akci brzdí.

„Máme plán očkování lidí nad 80 let, aby se nemuseli registrovat a chodit do nemocnic. Ve spolupráci se starosty a praktickými lékaři jsme schopní se na jeden den v obci domluvit a více tím motivovat lidi k očkování,“ řekl Grolich.

Podle něj by se to týkalo především obcí se staršími občany. „Nehodí se to pro větší města, kde se očkuje v nemocnicích. Máme ale spočítáno, že je 163 obcí, kde je polovina obyvatel nad 80 let. Tam to právě má smysl,“ řekl Grolich.