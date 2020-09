Koronavirus ONLINE: V Česku je druhá vlna, řekl Prymula. Sobotní rekord byl 1541 případů

Většina českých firem je i při pandemii koronaviru ochotná vysílat své zaměstnance do ciziny. Podle ředitelů regionálních center státní agentury CzechTrade útlum zahraničních cest nastal ve spojitosti s Francií, Rumunskem či Tureckem. Do některých zemí, jako je Čína, Rusko nebo Spojené státy, by české podniky pracovníky vypravily, ale ty je odmítají přijmout. Vyplývá to z odpovědí zahraničních kanceláří CzechTrade, Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) a Asociace exportérů na dotaz ČTK.

S neochotou vyslat své pracovníky za hranice se nesetkal místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. „Slyšel jsem dokonce o případech, kdy zaměstnavatel poslal zaměstnance na montáž do zahraničí a nucená souhrnná karanténa byla delší než vlastní montáž. V poslední době jsem zaznamenal již více případů, kdy zahraniční obchodní partner odmítl přijmout návštěvu z Čech, nebo určil takové podmínky, které se nedaly splnit,“ uvedl.

Některé české firmy podle ředitele Sekce mezinárodních vztahů SP Lukáše Martina výjezdy do ciziny omezují nebo zakazují a dávají přednost jednání online. Neděje se to podle něj ale plošně.